Chồng ung thư thực quản, vợ con lao đao

Vợ anh Xuân, chị Huỳnh Thị Diệp cùng con gái lớn (đang học lớp 10) tranh thủ đi bán nhang dạo, kiếm tiền lo chi phí cho gia đình và trả khoản nợ trên 100 triệu đồng vay mượn để chữa bệnh cho anh.

Trước khi lâm bệnh, anh Xuân làm phụ hồ và chạy xe thồ, chị Diệp buôn bán dạo, tằn tiện đủ lo cho hai con và mẹ già 72 tuổi. 3 năm trước, anh Xuân chẳng may bị tai biến, liệt nửa người. Sau bao tháng ngày kiên trì chữa trị, giữa năm 2020, anh Xuân dần đi lại được, thì cũng là lúc bác sĩ phát hiện anh bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Từ đó, anh nằm liệt do bệnh cũ tái phát, kèm theo những cơn đau vật vã do các khối u phát triển chèn ép thực quản.

“Vừa tủi phận mình, vừa thương vợ con nên tui từng nghĩ đến cái chết để người thân được thư thả, nhưng vợ con khóc, động viên nhiều, nên tui gắng chiến đấu với bệnh tật, hy vọng được sống, làm việc để nuôi con, chăm mẹ”, anh Xuân bật khóc. Mong bạn đọc hảo tâm tiếp sức, để anh Xuân có thêm niềm tin và nghị lực sống.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-38.

Tác giả: VĂN THẮNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng