Chồng 'thai phụ' mất tích ở Bắc Ninh: Tôi mong dư luận sẽ hiểu cho vợ tôi, người từng bị mất con'

Chiều 6/12, Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) công bố thông tin về việc sản phụ ở tỉnh Bắc Ninh xuất hiện ở thành phố Pleiku sau nhiều ngày có thông báo bị mất tích. Cụ thể, làm việc với cán bộ điều tra (Công an thành phố Pleiku), chị Nguyễn Thị Thuý Thảo (22 tuổi, ở Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, chị kết hôn với anh Bùi Thế Anh (SN 1997) vào tháng 9/2019. Đầu 2020, chị Thảo có thai, nhưng khi thai được 5 tháng tuổi thì bị sẩy thai. Ngay sau đó chị T. lên một hội nhóm kín trên mạng xã hội tìm hiểu thì biết một thai phụ ở thành phố Pleiku (Gia Lai) có thai cùng tháng với mình, nhưng điều kiện gia đình khó khăn, nên đã liên hệ và được thai phụ đồng ý cho con nuôi. Vì lo ngại chồng và gia đình buồn và không đồng ý, nên chị T. đã quyết định đeo bụng bầu giả, giấu mọi chuyện. Ngày 2/12 khi cùng mẹ chồng đi khám thai tại Trung tâm y tế huyện Yên Phong chị T. đã nhanh chóng rời đi bắt xe khách vào Gia Lai để chờ người phụ nữ sinh con. Đêm 5/12, sau khi người phụ nữ sinh con bằng phương pháp mổ đẻ, chị T. đã gọi điện thông báo cho gia đình là mình đã sinh con ở thành phố Pleiku, Gia Lai. Công an Thành phố Pleiku kết luận, đây là việc xin con nuôi giữa 2 gia đình và chị T. không bị mất tích, hay bị bắt cóc như gia đình thông báo.