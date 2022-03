Chồng hất cả mâm cơm vào mặt vợ và 3 con nhỏ, quát lớn "mày với ai?"

Tối ngày 23/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ngắn ghi lại cảnh xích mích của một gia đình. Đáng chú ý, người chồng đã có hành vi bạo lực gây bức xúc.

Trong đoạn clip ghi lại cho thấy, trong lúc ăn cơm đôi vợ chồng xảy ra cãi vã. Lúc này, người đàn ông đứng dậy tức giận quát "Mày với ai?" rồi ném đồ về phía chị vợ. Đỉnh điểm, ông chồng bê cả mâm cơm hất thẳng vào người vợ và 3 đứa con nhỏ (1 gái, 2 trai) chỉ khoảng 1 đến 3 tuổi đang ngồi gần đó.

Chồng hất cả mâm cơm vào mặt vợ và 3 con nhỏ gây phẫn nộ

Chứng kiến cảnh cha mẹ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", 3 đứa trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, bé gái lớn chỉ biết nép vào bên mẹ để né không bị cha ném trúng, hai bé trai thì ngơ ngác nhìn.

Ngay sau khi đăng tải đoạn clip đã dậy sóng cộng đồng mạng. Khắp các diễn đàn đoạn video được chia sẻ với lời lẽ bức xúc lên án người chồng vũ phu. Gây phẫn nộ nhất là hành động bạo lực có thể gây nguy hiểm đến con trẻ.

Chia sẻ trên trang cá nhân liên quan sự việc trên, luật sư Đặng Văn Cường bức xúc miêu tả người đàn ông như một con thú hoang. Ông cho biết, sự việc này có thể áp dụng chế tài hình sự nếu người vợ và 3 đứa trẻ có thương tích.

