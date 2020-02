Chọn SGK tại Nghệ An: Không để nhà trường đơn độc

Cán bộ phòng chuyên môn Sở GD&ĐT Nghệ An trao đổi với giáo viên về SGK lớp 1 mới.

Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ

Theo quy định của Luật Giáo dục 2019, “UBND cấp tỉnh quyết định việc chọn SGK sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn”. Tuy nhiên, Luật Giáo dục 2019 - 7/2020 mới có hiệu lực. Ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Thời điểm đó mới chọn sách sẽ không kịp cho các nhà trường, giáo viên chuẩn bị, áp dụng triển khai giảng dạy Chương trình phổ thông mới từ năm học 2020 - 2021. Vì vậy, việc lựa chọn SGK lớp 1 mới tại Nghệ An đang được thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 01 Bộ GD&ĐT và Nghị quyết 88 của Quốc hội, do các nhà trường quyết định. Còn việc lựa chọn SGK từ lớp 2 - 12 sẽ thực hiện theo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, việc chọn SGK lớp 1 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn có nhiều khó khăn, áp lực. Có trường quy mô lớn, số lượng giáo viên đông, nhưng cũng có những trường quy mô nhỏ, giáo viên ít, điều kiện để trao đổi chuyên môn hạn chế. Ngành Giáo dục tỉnh phải có trách nhiệm trong việc hướng dẫn các trường lựa chọn theo các tiêu chí cụ thể. Không để nhà trường đơn độc trong việc chọn sách.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị nghiên cứu các bộ SGK đã công bố. Cụ thể, nhà trường lập tổ chuyên môn đọc, nhận xét, so sánh các bộ sách trên cơ sở đã được tập huấn về chương trình phổ thông tổng thể nói chung và lớp 1 nói riêng. Đồng thời, Sở đang làm dự thảo công văn hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 và sẽ ký ban hành trong thời gian sớm nhất. Từ đó tạo hành lang cho các trường lựa chọn sách phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương cũng như đối tượng học sinh của mình.

“Đề xuất chọn sách của các trường sẽ gửi về cho phòng, sở GD&ĐT tổng hợp. Thực tế, việc lựa chọn SGK mang tính chiến lược chứ không thể tách riêng từng khối lớp. Đối với SGK khối lớp 1 do cơ sở giáo dục quyết định nhưng cần phải đồng bộ, xuyên suốt và có tính hệ thống với các khối lớp sau này trong toàn bộ 12 lớp phổ thông”, ông Đào Công Lợi – Phó GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An nói.

Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An nghiên cứu SGK lớp 1 mới

Trao quyền chủ động cho trường

Hiện, bản cứng 3 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới gồm: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cùng học để phát triển năng lực đã đưa về các trường tiểu học trên toàn tỉnh Nghệ An. Các nhà trường đang triển khai cho giáo viên nghiên cứu sách theo khung chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lớp 1.

Thầy Nguyễn Hữu Nam – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Hành (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết: Chúng tôi chia nhóm giáo viên theo từng môn học để đọc, viết nhận xét, đưa ra so sánh trên cơ sở phù hợp với đặc điểm học sinh của trường mình. Mỗi nhóm đều có tổ trưởng bộ môn, giáo viên cốt cán đã được bồi dưỡng, tập huấn về Chương trình GD phổ thông 2018 và chương trình lớp 1 nói riêng. Hiện, chúng tôi chưa có nhiều so sánh giữa các bộ sách và so với chương trình hiện hành. Song đây cũng là việc làm cần thời gian, thận trọng, lấy ý kiến tập thể mới đưa ra quyết định.

Trước đó, để chuẩn bị cho Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và sách giáo khoa mới, Sở GD&ĐT Nghệ An đã tổ chức bồi dưỡng năng lực cho hiệu trưởng các trường tiểu học. Tập huấn chuyên môn cho hơn 2.300 giáo viên dạy lớp 1 trên địa bàn. Ông Nguyễn Hồng Hoa – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng trao đổi: Sở sẽ tổ chức buổi gặp mặt giữa các nhà xuất bản SGK và quản lý, giáo viên trường tiểu học toàn tỉnh. Tại đây, các vấn đề còn khúc mắc, hay chưa hiểu sẽ được trao đổi, giải đáp thẳng thắn, rộng rãi. Qua đó, giúp nhà trường có thêm căn cứ để chọn lựa SGK cũng như triển khai dạy – học trên thực tế.

Trong thời gian này, Sở GD&ĐT Nghệ An tiến hành xây dựng chương trình địa phương với đội ngũ nhà giáo, chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm. Dự kiến trong tháng 4 sẽ có sản phẩm chương trình giáo dục địa phương hoàn chỉnh cho lớp 1 để giáo viên trong tỉnh tiếp cận. Sách giáo dục địa phương vừa có những kiến thức chung, cố định nhưng cũng được viết theo hướng mở để giáo viên các vùng miền linh hoạt ứng dụng.

Đối với SGK lớp 1, các nhà trường sẽ là người quyết định trên cơ sở thống nhất ý kiến của giáo viên, và hướng dẫn của phòng, sở GD&ĐT. Còn từ khối lớp 2 trở lên, thực hiện theo Luật Giáo dục sửa đổi, UBND tỉnh sẽ quyết định dựa vào tham mưu của ngành Giáo dục. Hai quy trình này trên thực tế không mâu thuẫn nhau, đều qua tổng hợp đề xuất từ cơ sở giáo dục, ý kiến cán bộ giáo viên và phù hợp với điều kiện địa phương.

Ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An

