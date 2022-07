Chở thí sinh “liệt giường” đến trường thi, tài xế xe 0 đồng lo “làm ơn mắc oán”

Tối 7/7, sau khi chở thí sinh Bùi Vân Thư (trú xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cùng người thân về tới nhà an toàn, anh Nguyễn Phùng Uý (trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh bảo mừng vì đã giúp nữ sinh này hoàn thành tốt ngày thi đầu tiên, song cũng luôn thấp thỏm âu lo bản thân làm ơn mắc oán.

Anh Uý cùng 5 người khác cùng quê là tài xế xe taxi, họ cùng chung ý tưởng giúp đỡ bệnh nhân nghèo nên lập đội “taxi 0 đồng” để đưa người dân nghèo đi bệnh viện miễn phí. Ít ngày trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, nhóm của anh Uý nảy sinh ý tưởng chở thí sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt đi thi. Ngoài ra, nhóm cũng phân công túc trực tại các điểm thi để hỗ trợ các thí sinh đi muộn, gặp sự cố…

Thư được các bạn thanh niên tình nguyện hỗ trợ đưa lên cáng để vào phòng thi

Sáng 7/7, khi hay tin Thư không thể tự mình đến điểm thi, anh Uý vội liên hệ với người thân rồi tới nhà đón nữ sinh này. Do nữ sinh này bị tổn thương nặng khớp háng sau tai nạn giao thông nên việc di chuyển lên xe gặp rất nhiều khó khăn. Quãng đường từ nhà tới điểm thi chỉ cách hơn 10km, song anh Uý phải chạy mất nửa giờ đồng hồ vì sợ nữ sinh này đau.

“Thấy người nhà bảo bác sĩ khuyên nằm một chỗ, tránh đi lại để chữa trị vết thương nhưng em ấy vẫn quyết tâm đi thi. Cả quãng đường tôi cũng rất lo lắng vì sợ lỡ xảy ra chuyện gì thì mình mang tiếng làm ơn lại mắc oán. Bởi vậy nên tôi phải chạy rất chậm và cẩn thận, tránh rung lắc làm ảnh hưởng đến vết thương của cháu”, anh Uý nói.

Khi đến điểm thi, anh Uý xuống trình bày hoàn cảnh của Thư và được đồng ý chạy thẳng xe vào đậu trong khuôn viên trường để nữ sinh này nghỉ ngơi. “Em ấy chưa thể ngồi lâu được nên chúng tôi cho em ấy nằm yên trên xe, chờ sắp đến giờ mới lên phòng thi”, anh Uý nói và cho hay. Thư sau đó được các bạn trong nhóm thanh niên tình nguyện hỗ trợ bế ra nằm trên cáng rồi khiêng lên phòng thi.

Dù nằm trên cáng, Thư vẫn phải nẹp chân lại chắc chắn để tránh tác động vào vết thương

Xong việc, anh Uý quay xe đi chở một bệnh nhân nghèo từ huyện Thanh Chương xuống TP. Vinh nhập viện điều trị. Khi Thư kết thúc môn thi thứ 2, anh Uý đã mở cửa xe, sẵn sàng ở dưới sân trường chờ chở nữ sinh này về nhà. “Trên đường về, Thư thỉnh thoảng bảo đau nên tôi lại phải chạy chậm lại hơn. Thấy cháu bảo làm bài khá ổn nên mình cũng thấy mừng”, anh Uý nói.

Em không muốn trì hoãn ước mơ

Trở về nhà sau một ngày khá căng thẳng do phải ngồi và di chuyển nhiều, Thư bảo: “Cũng lo lắm vì bác sĩ dặn phải hết sức cẩn thận nếu không sẽ rất khó điều trị. Nhưng may là mọi việc diễn ra thuận lợi”. Kết thúc hai môn thi đầu tiên, Thư cho biết mình làm bài khá tốt dù sức khoẻ có phần ảnh hưởng do ngồi yên một chỗ quá lâu.

Một nữ sinh ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) không thể đi lại sau tai nạn được cõng đến điểm thi

Thư kể, hơn nửa tháng trước, em cùng một người anh họ trên đường đi về nhà thì không may gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến người anh họ bị thương nặng, phải bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Thư may mắn bị nhẹ hơn, song em cũng từng nghĩ kế hoạch của mình sẽ phải trì hoãn thêm một năm bởi bác sĩ căn dặn “ở yên trên giường một tháng rồi mới tiếp tục điều trị”.

Nhưng về nhà được ít hôm, Thư thấy sức khoẻ mình ngày một tốt nên nhen nhóm lại kế hoạch đi thi. Cô nói mẹ đi mượn đề cương về nhà để mình tự ôn luyện. Bà Nguyễn Thị Trung (52 tuổi, mẹ của Thư) cho biết, thấy con quyết tâm nên bà cũng đành chiều con: “12 năm qua, năm nào con cũng được học sinh tiên tiến, lần này bỏ lỡ thi sợ con buồn nên tôi cũng đành gắng hỗ trợ hết sức để con toại nguyện”.

“Em cũng không còn đau lắm, chỉ là ngồi lâu sẽ hơi nhức người, khó chịu thôi. Ngày mai nữa là em hoàn thành kỳ thi rồi”, Thư nói và cho hay đợt này em chỉ thi để xét tốt nghiệp chứ không đăng ký nguyện vọng vào đại học.

“Em dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ đi học nghề để sớm có công việc làm hoặc di du học. Bởi thế nên đợt này em liều đi thi chứ không để sang năm mới thi lại thì bị trì hoãn mất thêm một năm nữa”, Thư chia sẻ.

Tác giả: Phan Ngọc

Nguồn tin: phunuonline.com.vn