Chiến sĩ CSGT rơm rớm nước mắt khi về thăm nhà, con trai không nhận ra ba: Sự gượng gạo nhìn đến đau lòng

Với đội ngũ chống dịch tuyến đầu như y bác sĩ, công an, cảnh sát..., được ghé về thăm nhà, nhìn người thân trong chốc lát cũng là những phút giây vô cùng quý giá. Được thấy người thân khoẻ mạnh là điều hạnh phúc hơn cả, nhưng cũng vì thời gian xa cách khá lâu mà nhiều đứa trẻ lại có chút gương gạo, ngại ngùng khi gặp lại ba hay má.

Như chiến sĩ CSGT trong đoạn clip dưới đây, anh đã rơm rớm nước mắt khi đứa con trai bé bỏng không nhận ra ba. Chiến sĩ cảnh sát ngồi lặng yên một góc, một tay bận rộn nghe điện thoại nhưng vẫn không quên nhìn con.

Your browser does not support the video tag.

Chiến sĩ CSGT rơm rớm nước mắt khi về thăm nhà nhưng con trai không nhận ra ba

Nghe điện thoại xong, chiến sĩ CSGT quay qua đưa tay định ôm con vào lòng nhưng cậu bé đã né ra xa, đứng len lén nhìn ba. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ bất cứ người ba nào cũng cảm thấy như bị hẫng một nhịp tim.

"Ba đi công tác, ghé thăm nhà 1 xíu. Con không nhận ra ba nữa vì ba đen đơn, ốm hơn và ba đã lâu lắm rồi chưa về.. Ba rơm rớm nước mắt", dòng trạng thái đăng tải kèm cùng clip đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Một số cư dân mạng cũng chia sẻ và đồng cảm với câu chuyện của chiến sĩ cảnh sát. Có những người người lính phải xa nhà cả năm trời, đi công tác khi vợ đang mang bầu, ngày về đã thấy con biết bò, bi bô tập nói. Có những y bác sĩ đi hỗ trợ chi viện miền Nam, chia xa nghìn cây số, ngày ngày chỉ biết trò chuyện cùng con qua màn hình điện thoại.

- Buồn nào kể cho hết khi chính con còn không nhận ra mình. Mong đồng chí giữ sức khỏe, sớm hoàn thành nhiệm vụ để về với gia đình.

- Nhìn ánh mắt của bé mà đau nhói lòng. Con còn nhỏ quá mà, chưa thể hiểu hết sự hy sinh của ba...

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lê Duy Trung, đang công tác tại CA tỉnh Tây Ninh cho biết, người xuất hiện trong đoạn clip là chiến sĩ Chí Linh, đồng nghiệp được phân công tác chung trong tổ công tác Tuần tra đảm bảo chấp hành CT16.

Ngày 31/8, anh Trung và anh Linh có dịp đi công tác về gần địa phương nên đã ghé lại thăm nhà. Xa gia đình đã hơn 3 tháng nên con trai anh Linh đã không nhận ra ba.

"Con đồng chí Linh được hơn 20 tháng tuổi rồi. Bé không nhận ra ba, mẹ bé phải kêu lại gần ba xíu nên bé mới đứng lại gần đó. Lúc sau, đồng chí Linh ngồi nghe điện thoại điện báo có chuyến công tác nên đi tiếp.

Thấy ba đi, bé mới kêu muốn được ba ẵm nhưng đồng chí Linh không cho, kêu bé đứng đó. Anh Linh cũng hỏi nhiều mà bé không trả lời, chắc còn lạ ba".

Trước khi lên xe, anh Duy Trung thấy đồng nghiệp rơm rớm nước mắt. Có lẽ phút giây ấy khiến người chiến sĩ buồn mà không thể nói thành lời.

"Lúc lên xe đi, anh Linh mắt rớm nước. Không phải không muốn ẵm bé mà tại tụi tôi đi tuần tra, tiếp xúc nhiều người không biết mình có nhiễm hay không, sợ lây cho bé. Từ khi bùng dịch tới giờ, anh Linh phải trực 24/24", anh Trung cho hay.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc