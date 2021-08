Chiến sĩ công an bật khóc tại điểm tiêm vaccine, chia sẻ nỗi "ám ảnh tâm lý" từ năm 12 tuổi

Sinh ra là con người, ai cũng có nhiều hơn một những nỗi sợ khác nhau. Người thì sợ những thứ rất đỗi bình thường như rắn, hổ, động vật có lông, các loài bò sát... cho tới những nỗi sợ vô hình, ám ảnh tâm lý như sợ hình tròn, sợ không gian kín hay phổ biến hơn là sợ kim tiêm. Thậm chí khoa học còn đặt 1 cái tên cho hội chứng này tên “Trypanophobia”, hội những người luôn né tránh việc tiêm chủng.

Với nỗi ám ảnh tâm lý như thế, không thể trách được những người đã cố gắng "nén cơn đau" khi mũi tiêm chạm vào da thịt. Điển hình như chiến sĩ công an trong đoạn clip dưới đây. Tại điểm tiêm vaccine Bệnh viện Công an tỉnh Đắk Lắc, biểu cảm của chiến sĩ này đã thu hút mọi ánh nhìn.

Chiến sĩ công an òa khóc nức nở tại điểm tiêm vaccine chia sẻ nỗi "ám ảnh tâm lý" từ năm 12 tuổi

Thấy cô y tá thấm bông, chuẩn bị dí sát mũi tiêm vào sát người, anh đã òa khóc nức nở. Chiến sĩ công an căng thẳng, một tay bám chặt thành ghế, một tay kia anh vừa đưa lên lau hàng nước mắt đang chảy. Biểu cảm nhìn vô cùng đáng thương.

Tiêm xong anh ra ghế ngồi nghỉ ngơi. Đồng đội anh cũng ngay lập tức chạy tới an ủi. Không rõ hai người nói gì, anh công an vẫn còn khóc, còn đồng nghiệp đứng cạnh liên tục vỗ về.

Sau khi chia sẻ, đoạn clip khiến nhiều dân tình vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Nhiều người đã đùa vui với chiến sĩ công an rằng, người như anh không sợ tội phạm, lại phải chịu "khuất phục" và đầu hàng trước mũi tiêm ấy.

Đồng đội ra an ủi chiến sĩ CA sau khi tiêm xong vaccine (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ với chúng tôi về đoạn clip trên, đồng chí Phạm Khanh (SN 2001), hiện đang công tác tại tổ đội PC07, Công an tỉnh Đắk Lắc, cho biết đoạn clip trên được một người đồng nghiệp anh quay lại vào sáng nay (17/8). Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, anh có chút bất ngờ.

"Lúc đầu mình cũng không định tiêm rồi. Xong có mấy anh đồng nghiệp ra kéo vào, mình ngồi ở ngoài 30 phút rồi mới quyết định vào tiêm", anh Khanh nói.

Chiến sĩ công an bộc bạch thêm, anh mắc hội chứng sợ kim tiêm từ năm 12 tuổi. Khi còn nhỏ, do nhiều lần đi tiêm bị vỡ ven nên anh ám ảnh đến mãi bây giờ.

"Chị bác sĩ có an ủi mãi, nói cứ tiêm đi rồi chị khóc hộ cho. May chị cũng tiêm nhẹ nhàng. Tiêm xong ra mấy anh cứ trêu mãi nhưng mình cũng không buồn lắm vì thú thực ám ảnh tâm lý ăn sâu vào não rồi, nên mình cứ thấy mũi kim là sợ", anh Khanh kể.

