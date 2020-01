Chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2020 trên khắp thế giới

Your browser does not support the video tag.

Úc và New Zealand là những quốc gia chào đón năm mới 2020 đầu tiên trên thế giới. Màn pháo hoa đặc sắc tại 2 nước này cũng báo hiệu năm 2020 đã đến với nhiều hy vọng về những thời khắc tốt đẹp hơn.

Màn bắn pháo hoa trên sông Thames, tại thủ đô London của Anh. Twitter

Thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã tổ chức một buổi trình diễn pháo hoa ngoạn mục chào đón Năm mới với tâm điểm là cây cầu 15 July Martyrs nối liền các lục địa châu Âu và châu Á.

Màn trình diễn pháo hoa ấn tượng chào đón năm mới 2020 tại Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai. Ảnh: EPA.

Pháo hoa trên khu vực Quảng trường Đỏ (Nga).

