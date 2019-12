Chiêm ngưỡng ngôi nhà làm từ cây dừa độc nhất vô nhị tại miền Tây

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cận cảnh ngôi nhà làm từ cây dừa độc nhất vô nhị tại miền Tây.

Căn nhà dừa độc đáo này tọa lạc tại cù lao Minh, ấp Hòa Quý, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do vợ chồng ông Dương Văn Thưởng, 79 tuổi và bà Nguyễn Ngọc Giác, 67 tuổi, ngụ cùng địa phương sở hữu.

Toàn cảnh ngôi nhà làm từ cây dừa độc đáo.

Căn nhà dừa được xây dựng trên khu đất rộng 4.000 mét vuông và có đến 95% vật kiến trúc được làm từ cây dừa. Tổng chi phí cho khu nhà này trên 5 tỉ đồng.

Các cửa ra vào cũng làm từ cây dừa.

Có đến 95% vật kiến trúc được làm từ cây dừa.

Bên trong nhà, nhiều vật dụng làm từ dừa được trưng bày.

Bình hoa trang trí được làm từ gáo dừa.

Một tác phẩm nghệ thuật cũng được làm từ dừa.