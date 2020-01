Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam khiến du khách ngẩn ngơ

Your browser does not support the video tag.

Tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cánh đồng hơn 100 ha hoa hướng dương được gieo trồng đang nở rực rỡ thu hút hàng vạn du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh mỗi ngày.

Mỗi năm, hoa hướng dương thường nở hai dịp, vào tháng 3-4 và tháng 11-12. Được biết, thời gian hoa nở kéo dài khoảng 1 tháng. Vì vậy cứ mỗi dịp cuối tuần đông đảo người dân và đặc biệt là nam thanh nữ tú đã tìm đến đến.

Đây là năm thứ 4 hoa hướng dương được trồng. Vì vậy, hoa ở đây đã được người trồng điều chỉnh nông học, kích thước vừa tầm không quá cao.

Nhiều bạn trẻ quan niệm hoa hướng dương đại diện cho tình yêu, tình bạn.

Rất đông bạn trẻ rủ nhau đến đây để chụp ảnh.

Nhiều gia đình cũng chọn thời điểm cuối tuần để đến cánh đồng hoa du lịch.

Vẻ đẹp của cánh đồng hoa mặt trời đang cuốn hút hàng trăm nghìn người dân đủ mọi lứa tuổi hội tụ để chiêm ngưỡng, chụp ảnh tạo dáng, đua sắc cùng hoa. Đây trở thành một điểm đến đầy hấp dẫn như một cánh đồng châu Âu giữa lòng xứ Nghệ.

Trước đây, người dân trong khu vực chủ yếu trồng hoa hướng dương để làm thức ăn cho bò. Tuy nhiên, do vẻ đẹp của cánh đồng hoa, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến chụp ảnh yêu thích của nhiều người.

Thời tiết nắng đẹp nên hoa tưng bừng khoe sắc.

Cánh đồng hoa hương dương nằm ở 2 khu vực: khu vực cánh đồng giữa trang trại số 2- trang trại số 3 và cánh đồng C1. Trong đó đẹp nhất là cánh đồng giữa trang trại số 2 và số 3. Khu vực này cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 3km (thay vì trồng ở khu vực cánh đồng ven đường mòn Hồ Chí Minh như trước kia).

Nhiều thiếu nữ đến chụp ảnh chọn trang phục mới lạ trên cánh đồng hoa.

Cánh đồng hoa cũng là điểm nhấn trong các hoạt động lễ hội hoa hướng dương. Lễ hội hoa hướng dương được tổ chức đầu tiên vào năm 2016. Thông qua lễ hội, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An đến du khách trong và ngoài nước, tăng lượng khách du lịch đến với Nghệ An.

Lễ hội hoa hướng dương năm 2019 là lễ hội cấp tỉnh, được tổ chức tại huyện Nghĩa Đàn gắn với phát triển các tuyến, điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ; nhằm thu hút du khách, góp phần giảm thiểu tính mùa vụ của du lịch Nghệ An; tạo ra công ăn việc làm để tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Liên quan đến lễ hội hoa hướng dương năm 2019 sẽ có các hoạt động đi kèm như: Tạo điểm check in và không gian trải nghiệm cho người dân, du khách trên diện tích 100 ha; ngày hội ẩm thực, đồ uống và trưng bày, giới thiệu các sản vật, hàng hóa của các huyện miền Tây Nghệ An; chương trình photo tour khám phá cánh đồng hoa hướng dương và các điểm đến miền Tây Nghệ An…

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin