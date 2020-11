Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân lĩnh án chung thân

Số đối tượng bị khởi tố gồm: Đặng Văn Quang (SN 1964), Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã (HTX) Việt Nam chi nhánh Ninh Bình; Trần Xuân Thành (SN 1976), nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên, Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Ninh Bình (từ tháng 2/2018 – tháng 4/2019); Đinh Minh Tiến (SN 1981), nguyên Trưởng phòng tín dụng thành viên, Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Ninh Bình (từ tháng 4/2016 – tháng 4/2018); Nguyễn Ngọc Việt (SN 1981), Phó Trưởng phòng tín dụng và chăm sóc thành viên, Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Ninh Bình; Nguyễn Văn Quyền (SN 1986), cán bộ Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Ninh Bình và Lê Hồng Phong (SN 1986), cán bộ Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Ninh Bình.

Động thái tố tụng đối với Đặng Văn Quang cùng các đồng phạm là diễn biến của quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) thị trấn Me, Huyện Gia Viễn (Ninh Bình).

Nguyễn Thị Thu Hằng tại phiên xét xử sơ thẩm.



Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định bị can Quang cùng cấp dưới đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay tại 26 Hợp đồng tín dụng mà Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Ninh Bình cho Quỹ TDND thị trấn Me vay mở rộng tín dụng.

Hậu quả dẫn đến không phát hiện, ngăn chặn được việc Nguyễn Thị Thu Hằng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Quỹ TDND thị trấn Me chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống các hồ sơ khách hàng vay để rút tiền sử dụng trái quy định và chiếm đoạt, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.

Ngày 18/11, TAND tỉnh Ninh Bình đã mở phiên xét xử và tuyên án chung thân đối với Nguyễn Thị Thu Hằng về tội "Tham ô tài sản” và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Hằng, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND thị trấn Me giữ vai trò chủ mưu. Cơ quan tố tụng tỉnh Ninh Bình xác định, quá trình điều hành hoạt động của Quỹ TDND thị trấn Me từ năm 2013 đến năm 2019, Nguyễn Thị Thu Hằng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, dùng thủ đoạn gian dối nhiều lần dùng tiền cá nhân nhập vào Quỹ chi cho hoạt động chung của Quỹ để tạo lòng tin đối với các cán bộ, nhân viên trong quỹ, sau đó chỉ đạo kế toán, thủ quỹ rút tiền trái quy định.

Đồng thời Hằng chỉ đạo lập khống và tất toán khống hồ sơ tín dụng, lập khống và tất toán khống sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền của Quỹ sử dụng cá nhân. Với hành vi, thủ đoạn nêu trên, Hằng đã chiếm đoạt của Quỹ TDND thị trấn Me tổng số tiền trên 26,3 tỷ đồng (trong đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 11 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt trên 21,6 tỷ đồng; tham ô tài sản 7 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt trên 4,6 tỷ đồng). Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt nổi bật của Hằng phải kể đến là lần "hô biến" sổ tiết kiệm 500 triệu đồng thành 7,5 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2016, Hằng chỉ đạo nhân viên lập 3 sổ tiết kiệm khống để chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2016 đến tháng 4/2019, Hằng đã nhiều lần yêu cầu nhân viên xuất tiền Quỹ để mua quà biếu xén, đối ngoại... với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; trong đó Hằng chiếm đoạt trên 500 triệu đồng để sử dụng cá nhân. Các lần Hằng chỉ đạo nhân viên xuất tiền đều không có chứng từ, không họp bàn, thông qua các thành viên HĐQT mà chỉ được ghi vào báo cáo nội bộ ngày để theo dõi. Cũng với thủ đoạn nhập tiền vào Quỹ tạo sự tin tưởng sau đó yêu cầu thủ quỹ chi khống chứng từ cho cá nhân, từ năm 2014 đến tháng 4/2019, Nguyễn Thị Thu Hằng đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của Quỹ để sử dụng cá nhân.

Qua kiểm tra, đối chiếu các khoản "chi khác" trên các báo cáo ngày từ tháng 7/2014 đến tháng 4/2019, Hằng đã thừa nhận 140 lần lấy tiền của Quỹ để thanh toán tiền Hằng đặt mua mỹ phẩm cho cá nhân trên mạng, tiền sửa chữa nhà riêng của Hằng ở TP Ninh Bình; đưa cho người khác vay trên danh nghĩa cá nhân nhưng khi những người này trả tiền vay thì Hằng không hoàn trả vào Quỹ mà lấy sử dụng cá nhân. Ngoài ra, Hằng còn chiếm đoạt của Quỹ gần 1,3 tỷ đồng để mua xe ôtô Camry...

Đối với các sai phạm khác liên quan đến hành vi vi phạm về kế toán, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với: Trần Hồng Hà, Vũ Đức Tuệ, Hà Thị Huyền, Nguyễn Thị Giao, Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Trung Kiên về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định của Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tách vụ án hình sự; tách hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Thị Thu Hằng và đồng phạm để tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án.

