Chiếc xe Innova cũ được trả giá gấp đôi sau một đêm gắn biển ngũ quý 7

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 10/5, anh Lò Văn Thưởng (SN 1982), trú tại bản Ngàm, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đi làm lại đăng ký và sang tên đổi chủ cho chiếc xe Innova cũ mà anh mới mua và may mắn bấm được biển số siêu đẹp 36A-777.77.

Thông tin về biển số xe ngũ quý 7 của anh Thưởng đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Anh Lò Văn Thưởng bên chiếc xe Innova cũ vừa bấm được biển ngũ quý 7 (Ảnh: CTV).

Sau khi sở hữu chiếc xe với biển số ngũ quý 7, anh Thưởng đã nhận được khá nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè. Bên cạnh đó, nhiều người cũng ngỏ lời muốn mua lại chiếc xe với giá cao.

Sáng 11/5, trao đổi với PV Dân trí, anh Thưởng cho biết chỉ sau một đêm chiếc xe đã có người ngỏ ý muốn mua với giá gấp đôi.

Sau một đêm, chiếc xe Innova biển số ngũ quý 7 đã được trả giá gấp đôi (Ảnh: CTV).

"Tôi mua chiếc xe cũ này từ Hà Nội với giá 320 triệu đồng. Sau khi bấm được biển 5 số 7 tôi rất bất ngờ và vui mừng. Khi vừa chạy xe về đến nhà thì đã có người trả giá 700 triệu đồng. Họ hẹn hôm nay (11/5) sẽ đến xem xe. Tôi mua chiếc xe này về để phục vụ mục đích đi lại, họ trả giá như thế, nếu phù hợp thì sẽ bán", anh Thưởng cho biết.

Trước đó, tại Nghệ An, anh Trần Hữu Tuyến (SN 1971, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cũng may mắn bấm được biển số 37A-999.99. Sau khi sở hữu biển số siêu đẹp này, chiếc xe KIA Sonet mới mua 700 triệu đồng của anh đã được một vị khách ở Hà Nội mua lại với giá 1,6 tỷ đồng.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Dân trí