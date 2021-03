Chiếc ô tô SUV rẻ đẹp giá chỉ 519 triệu đồng đang bán tại Việt Nam hấp dẫn cỡ nào?

Sau gần 2 tháng giới thiệu MG ZS Smart Up Lux+ và ZS Smart Up Com+, TC Service Việt Nam (TCSV) tiếp tục cho ra mắt MG ZS Smart Up STD+, đây là bản thay thế phiên bản Standard.

Tương tự 2 phiên bản Lux+ và Com+ được ra mắt trước đó, bản STD+ cũng nhận được những nâng cấp như đèn chiếu sáng LED, cụm đèn hậu được phủ màu xám khói. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 2 tone màu kích thước 17 inch.

Nội thất của ZS Smart Up STD+ không có gì khác biệt so với đời trước, vẫn là cách phối tone màu đen với chất liệu da giả và các đường vân carbon. Vị trí trung tâm nổi bật với màn hình giải trí 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Các tiện ích bên trong khoang lái có thể kể đến như khóa thông minh, cổng sạc USB cho hàng ghế sau hay hệ thống lọc bụi mịn PM2.5.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ 1.5L, 4 xy-lanh. Khối động cơ này cho công suất 112 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/ phút. Xe có 3 chế độ lái là thành thị, tiêu chuẩn và thể thao.

Sức mạnh được truyền đến bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT giả lập 8 cấp. Tốc độ tối đa của xe là 170 km/h.

Giống với 2 phiên bản còn lại của ZS, phiên bản này cũng được trang bị những công nghệ an toàn như giữ phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát phanh ở góc cua. Nhược điểm của mẫu xe này là chỉ được trang bị 2 túi khí.

TCSV đề xuất giá bán của ZS Smart Up STD+ là 519 triệu đồng. Với sự xuất hiện của bản STD+, MG ZS hiện có giá bán dao động 519-619 triệu đồng. Mức giá của MG ZS khá dễ chịu trước các đối thủ như Ford EcoSport (603-686 triệu đồng), Hyundai Kona (636-750 triệu đồng), Kia Seltos (599-719 triệu đồng) và Toyota Corolla Cross (720-910 triệu đồng).

MG không phải là thương hiệu quá xa lạ khi đã từng kinh doanh tại Việt Nam vào năm 2012 thông qua nhà phân phối CT Brothers Automobile. Tuy nhiên sau vài tháng ngắn ngủi, MG đã phải rời khỏi Việt Nam bởi doanh số bán ế ẩm.

Dù vậy, sau 8 năm, MG đã chính thức quay lại vào tháng 7/2020 và cho ra mắt 2 mẫu xe chủ lực là MG HS và MG ZS thông qua đơn vị phân phối là Tập đoàn Tan Chong (Trung Quốc).

“MG xe Anh mà rẻ vậy? MG là xe Trung Quốc hay Anh Quốc?” là câu hỏi dễ dàng bắt gặp trên mạng xã hội, các diễn đàn ô tô. Về bản chất, MG (Morris Garages) là một thương hiệu ô tô đến từ Anh Quốc thành lập từ năm 1924.

Tuy nhiên, khi tình hình kinh doanh không khả quan, thương hiệu này buộc phải bán mình cho các ông lớn khác. Sau nhiều lần đổi chủ, đến thời điểm hiện tại MG đã thuộc sở hữu của công ty công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC) một trong 4 tứ trụ của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Vì thế, những chiếc xe MG thường được gọi “Mác xe Anh Quốc nhưng gốc xe Tầu”. Chính vì lý do này khách hàng Việt rất ngại xuống tiền cho những mẫu xe MG bởi những chiếc “xe Tầu” thường có chất lượng rất kém. Đây chính là điểm khiến mẫu xe này gặp khó khi cạnh tranh với các đối thủ tên tuổi trên thị trường.

Tuy vậy, việc đánh đồng MG có chất lượng kém như các mẫu “xe Tàu” khác vẫn còn quá sớm và khá phiến diện. Bởi không phải bất cứ sản phẩm nào sản xuất tại Trung Quốc đều có chất lượng kém. Điển hình như điện thoại di động iPhone. Do đó, việc MG có thu hút được khách hàng Việt hay không vẫn là một câu hỏi cần tương lai trả lời.

Tác giả: Thu Hà (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn