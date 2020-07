Chiếc ô tô số tự động giá chỉ hơn 200 triệu vừa ra mắt hấp dẫn cỡ nào?

Perodua - Nhà sản xuất ô tô nội địa lớn nhất Malaysia mới đây chính thức ra mắt Perodua Myvi 2020. Tiếp tục mang đến sự thoải mái, thiết thực, linh hoạt và rộng rãi, Perodua Myvi là sự phù hợp hoàn hảo cho những chuyến đi dài.

Perodua Myvi 2020 là mẫu hatchback có thiết kế bắt mắt, cung cấp cho khách hàng 2 tuỳ chọn về động cơ, sử dụng hộp số sàn hoặc tự động nhưng giá bán vô cùng “dễ chịu”. Perodua Myvi 2020 hiện đi kèm gói hỗ trợ an toàn nâng cao (ASA) 2.0 mới nhất trong khi ASA chỉ có sẵn trên phạm vi 1.5 AV đứng đầu trước đó. Gói công nghệ bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo khởi hành trước, phát hiện người đi bộ...

Perodua Myvi 2020 bản tự động có giá chỉ khoảng 280 triệu đồng. Ảnh: Paultan

Thay đổi tiếp theo là các tùy chọn màu sắc. Myvi hiện có màu Electric Blue cho tất cả các biến thể. Màu xám Granit, trước đây là độc quyền của các biến thể 1.5L, hiện có sẵn trên tất cả biến thể ngoại trừ bản 1.3 G. Các màu khác là Ivory White, Glittering Silver và Lava Red. Các tùy chọn bị loại bỏ gồm Peppermint Green và Mystical Purple.

Trang bị tiêu chuẩn trên bản 1.3G bao gồm bánh xe hợp kim 14 inch, đèn pha LED, khởi động/dừng không cần chìa khóa, bọc ghế bằng vải, cảm biến lùi, ABS với EBD, kiểm soát ổn định xe (VSC), kiểm soát lực kéo, bốn túi khí và hệ thống tín hiệu dừng khẩn cấp.

Perodua Myvi có kích thước lần lượt là 3.895x1.735x1.515 mm, chiều dài cơ sở 2.500 mm. Trọng lượng không tải dao động từ 955-1.015 kg. Dung tích bình xăng 36 lít, sức chứa khoang hành lý 277 lít.

Về khả năng vận hành, Perodua Myvi 2020 có 2 tuỳ chọn về động cơ. Đầu tiên là động cơ 4 xi lanh dung tích 1,3 lít cho công suất tối đa 95 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 121 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Thứ hai là động cơ 4 xi lanh dung tích 1,5 lít cho công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 137 Nm. Phiên bản động cơ này chỉ có có hộp số tự động 4 cấp.

Ở Malaysia, giá bán của mô hình Myvi 2020 bắt đầu ở mức 41.292 RM (244 triệu đồng) cho biến thể 1.3 G với hộp số sàn, trong khi biến thể 1.5 AV cao cấp nhất với hộp số tự động sẽ có giá 52.697 RM (286 triệu đồng).

Perodua là hãng xe hơi nổi tiếng của Malaysia. Thương hiệu này rất được người dân nước này tin tưởng bởi chất lượng xe thường xuyên đạt tiêu chuẩn an toàn ASEAN NCAP 4 sao. Đây là các tiêu chuẩn đánh giá an toàn quan trọng cho xe ô tô, được xem là “chứng nhận” để người dùng yên tâm lựa chọn.

Có nhiều tổ chức đánh giá an toàn ô tô được thiết lập trên thế giới và hoạt động theo các tiêu chí khác nhau ở mỗi thị trường. Tuy nhiên, Chương trình đánh giá xe mới NCAP (New Car Assesment Program) được xem là quen thuộc nhất hiện nay.

Chương trình NCAP đầu tiên do Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ lập ra vào năm 1979. Chương trình này được thành lập nhằm khuyến khích các nhà sản xuất chế tạo phương tiện an toàn hơn. Trải qua nhiều năm, Chương trình đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất để tạo ra những chiếc xe đạt được chất lượng tốt nhất.

Đến năm 1997 chương trình thử nghiệm xe tại châu Âu (Euro NCAP) được thành lập tại Anh và hỗ trợ bởi Liên minh châu Âu mô phỏng theo chương trình của Mỹ. Các chương trình NCAP sau đó được thành lập với mục tiêu tương tự.

Tại khu vực Đông Nam Á, chương trình đánh giá xe mới của Đông Nam Á (ASEAN NCAP) là chương trình đánh giá tính năng an toàn ô tô trong khu vực. Tổ chức này có trụ sở tại Malaysia, hoạt động độc lập và là thành viên của hệ thống Global NCAP.

Mục đích ASEAN NCAP nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn phương tiện, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và do đó khuyến khích thị trường cho các phương tiện an toàn hơn trong khu vực. Đây cũng là tổ chức quen thuộc nhất với người dùng xe hơi tại Việt Nam cùng với tiêu chuẩn được cấp bởi Euro NCAP.

Mỗi tổ chức có các hệ thống tiêu chí và bài thử đánh giá khác nhau. Các bài kiểm tra, đánh giá của các tổ chức này khác nhau và mỗi chứng nhận cũng mang ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết đều lấy hệ thống xếp hạng theo 5 sao để giúp người dùng có thể so sánh, đánh giá an toàn của xe và lựa chọn phương tiện phù hợp với nhu cầu của mình. Theo đó, xe đạt chuẩn 5 sao sẽ đạt mức độ an toàn tốt nhất và ngược lại.

Các xếp hạng an toàn này được xác định dựa trên hàng loạt bài thử nghiệm, được thiết kế và thực hiện mô phỏng các tình huống trong thực tế. Để khuyến khích các hãng xe sản xuất ra những chiếc xe an toàn thì các tổ chức này sẽ tiến hành thử nghiệm và cập nhật điểm đánh giá liên tục.