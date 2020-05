Chi Pu tiết lộ bí quyết chạy bộ giảm cân mà không làm to bắp chân

Ca sĩ sinh năm 1993 cũng thú nhận: "Do đùi Chi to sẵn rồi nên Chi đã tìm hiểu rất kỹ về cách chạy bộ làm sao chỉ để đốt mỡ, săn chắc, thon gọn thôi chứ không hề muốn nó to ra thêm nữa".

Theo Chi Pu, 2 nguyên tắc sau tuy đơn giản nhưng lại rất quan trọng để tránh bị to bắp chân khi chạy bộ:

Dinh dưỡng

Cơ bắp sẽ to lên khi mình tập luyện kết hợp nạp nhiều đạm,protein. Nên nếu mình chạy và điều chỉnh khẩu phần ăn như nhiều rau quả, hạn chế tinh bột, dầu mỡ, đồ ngọt, ăn ít đồ đạm cao thì chạy như thế nào cũng không to cơ được.

Kỹ thuật chạy

Cách chạy cũng rất quan trọng. Không muốn to chân thì mình nên chạy đường dài và chạy chậm. Chạy nhanh, chạy hùng hục là chân to như vận động viên điền kinh. Đáp đất bằng mũi chân và né mấy chỗ lên xuống dốc nữa, cứ đường phẳng mà chạy. Mọi người để ý người chạy maraton, thường chân rất nhỏ, thon gọn săn chắc.

Theo Chi Pu chỉ cần nhớ 2 điều nhỏ này là thành công tuyệt đối. Cô giảm mỡ rất nhanh cũng là nhờ chạy bộ đều đặn hằng ngày. Chay bộ thực sự rất hiệu quả.

Tác giả: Hà Dũng

Nguồn tin: doisongplus.vn