Chỉ một hành động diễn ra trong vài giây, thanh niên đã khiến MXH Việt "dậy sóng"

Tình huống diễn ra ở một ngã tư đường đã được camera hành trình của ô tô "bắt trọn" và sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, hành động ấm áp của một người tử tế đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Thời điểm đó trời mưa khá dày hạt, các phương tiện đều đang dừng chờ đèn đỏ. Nam thanh niên phát hiện thấy người đàn ông chở theo 2 bé gái, dừng đỗ bên cạnh mà không mặc áo mưa. Không suy nghĩ nhiều, anh từ từ dịch chuyển tới gần, hỏi thăm rồi đưa cho ông một chiếc áo mưa.

Hành động của anh khiến nhiều người thực sự bất ngờ. Một hành động nhỏ nhưng không phải ai cũng nghĩ tới và sẵn sàng chia sẻ với người lạ. Đâu cần điều gì lớn lao, chỉ 1 chiếc áo mưa cũng đủ thấy nhân cách của một con người.

Hành động của nam thanh niên khiến nhiều người bất ngờ

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Nhịp sống Việt