Chị họ mất tích rồi qua đời, để lại những dòng nhật ký đẫm nước mắt tố mẹ chồng tệ bạc, "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh không giấu được sự xót xa

Để có thông tin đa chiều về vụ việc, chiều 14/5, chúng tôi đã tìm đến nhà anh T. (chồng chị Đ.). Tuy nhiên, phía gia đình từ chối thông tin. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an xã Xuân Canh cho biết, khoảng 22h30 ngày 8/5, đơn vị nhận được trình báo của gia đình nhà chồng chị Đ. về việc chị này đi khỏi nhà từ ngày 1/5. Sau khi tiếp nhận tin, công an xã giải quyết theo thủ tục, kết hợp với đài phát thanh, phát thông báo tìm kiếm. Về các thông tin như mạng xã hội đăng tải hiện đơn vị cũng đang xác minh. Phía công an quận Long Biên cũng chưa có thông báo gì với Công an xã Xuân Canh.