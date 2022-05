Theo diễn biến từ camera hành trình ghi lại vào chiều ngày 1/5, chiếc ô tô đang lưu thông trong ngõ thì đối đầu với một chiếc ô tô khác đi ngược chiều.

Do ở trong khu vực hẹp, khó di chuyển, một người phụ nữ trong ô tô có gắn camera nói vọng ra: "Anh ơi lùi cho em qua một tí".

Cả hai bên phàn nàn qua lại một hồi, tài xế áo đỏ bức xúc xuống xe, chỉ trỏ và buông lời khó chịu liên tục. Người phụ nữ áo đen trên ô tô có gắn camera cũng tức khí, đứng tranh cãi qua lại. Đỉnh điểm mâu thuẫn, nam tài xế nóng tính dùng chân đạp người phụ nữ, đấm liên tục vào mặt cô.

2 chiếc xe ô tô tranh chấp đường trong con ngõ hẹp (Ảnh chụp từ clip)

Chị gái áo đen chống cự một hồi, lúc sau cũng rút một chiếc giày cao gót dưới chân lên và đáp trả đòn. Cả hai bên lao vào ẩu đả. Cuối đoạn clip, người đàn ông thấy đầu chảy máu, lập tức rút điện thoại ra chụp ảnh. Một vài người dân ở con ngõ phải chạy tới can ngăn.

Chị gái rút giày cao gót, lao vào phang người đàn ông tới tấp sau tranh chấp trong ngõ nhỏ

Không rõ vụ việc cuối cùng được giải quyết ra sao, tuy nhiên hành động bạo lực của nhóm người nói trên khiến nhiều cư dân mạng lắc đầu ngao ngán.

