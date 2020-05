Chi cục ATVSTP kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai tại Quỳ Hợp

Ngày 27/5, thực hiện Kế hoạch số 66 ngày 18/5/2020 của Sở Y tế Nghệ An về việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020, Đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền tại khối 1 thị trấn Quỳ Hợp.

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đóng chai, đá lạnh trên địa bàn khối 1, thị trấn Quỳ Hợp.

Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn thị trấn Quỳ Hợp bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Kiểm tra phòng khử khuẩn tại cơ sở sản xuất.

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở này, song khắc phục khó khăn các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền ở Quỳ Hợp đã khôi phục hoạt động và thực hiện nghiêm chính các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra hướng dẫn các cơ sở thực phẩm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Song song với công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực phẩm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo hướng dẫn của các ngành chức năng.

Dự kiến thời gian tiếp theo, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra khoảng 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tác giả: Phan Giang

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An