Chị chồng tố em dâu là cô giáo mầm non ngoại tình, cùng lúc "mập mờ" với hai người đàn ông đã có gia đình

Sáng nay (3/11), mạng xã hội lan truyền câu chuyện chị dâu tố em chồng là cô giáo mầm non ngoại tình với hai người đàn ông cùng một lúc gây xôn xao. Theo đó chị H. (quê Vĩnh Phúc) bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân: “P.M.T 96 - em dâu của tôi - giáo viên mầm non công tác tại trường Mầm non Y* (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), đang cùng lúc quan hệ “mập mờ” với hai người đàn ông đã có gia đình. Trong đó, một người rất lớn tuổi, người còn lại là bác sĩ, phó khoa bệnh viện lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Có những câu chuyện ngoại tình tưởng chừng như chỉ có ở trên mạng xã hội và trên phim ảnh, vậy mà tôi không thể tưởng tượng được nó lại đang xảy ra với chính gia đình mình. Sau những ngày bị stress nặng vì sốc chưa thể chấp nhận được sự thật, ngày hôm nay dù biết “không ai vạch áo cho người xem lưng” nhưng thật sự việc trái luân thường đạo lý mà “em dâu” của tôi đã và đang làm quá quá kinh tởm. Tôi nghĩ mình cần phải có trách nhiệm lấy lại danh dự cho gia đình và em trai, tìm lại sự trong sạch của hai chữ giáo viên đang bị vấy bẩn và hơn nữa là lên án việc ngoại tình phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

T. và em trai chị H. đã đăng ký kết hôn ngày 27/7/2022, là vợ chồng hợp pháp.

Trong một hai câu nói không thể giải thích rõ đầu đuôi sự việc với gia đình họ hàng, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp của em trai được nên việc tôi đăng một bài viết đầy đủ bằng chứng nói rõ ngọn ngành là điều cần thiết ngay lúc này”.

Chị H. cho biết gia đình đã tổ chức ăn hỏi cho T. và em trai chị vào ngày 18/7/2022 vừa qua. Đặc biệt cả hai đã đăng ký kết hôn ngày 27/7/2022, là vợ chồng hợp pháp. Cặp đôi yêu thương nhau hoàn toàn tự nguyện và được sự ủng hộ của gia đình hai bên. Song hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi cả gia đình đang vui mừng chuẩn bị chu đáo cho đám cưới của cặp đôi thì phát hiện ra sự việc đau đớn này.

“Kẻ ngoại tình với T. là người đã có gia đình và cũng đã biết T. đã có chồng. Việc làm của T. và người đàn ông kia là hành vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức lối sống, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, gây bức xúc và làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà những người này đang công tác.

T. hẹn hò với một người đàn ông lớn tuổi.

Gia đình tôi đã bắt quả tang T. và 1 người đàn ông tại một khách sạn. Ngay sau khi bắt quả tang tại khách sạn, tôi và em trai tôi – chồng của T. đã đưa T. về nhà bố mẹ đẻ để thông báo sự việc và giao trả con gái cho gia đình giáo dục lại.

Có ở trong hoàn cảnh mới thấy… chua chát thực sự. Thương cha mẹ già dành hết tình cảm cho con dâu, nuông chiều che trở nâng niu, yêu con và mong các con yên bề gia thất sống đời an yên, chắc hẳn tất cả chúng ta làm cha làm mẹ đều hiểu cảm giác ấy. Em trai tôi đã dành hết tình yêu để tạo nên một ngôi nhà mà không biết bão tố thực sự đến từ bên trong. Thương em trai phải chịu cú sốc quá lớn, có lẽ cả đời này em chẳng thể quên. Thương những gia đình có người chồng/người cha tệ bạc, chắc chắn những ngày tháng bị lừa dối này họ mãi không thể phát hiện ra”, chị H. đau đớn.

Chưa dừng ở đó, T. còn qua lại với một bác sĩ ở Vĩnh Phúc.

Không chỉ vậy, chị H. còn thương T đã đánh mất đi phẩm giá, nhân cách đạo đức của mình, đánh mất đi một người chồng ngoan hiền tử tế yêu thương cô, đánh mất đi một gia đình quý mến tin yêu cô. Và những việc làm trên đã vượt quá giới hạn để có thể tha thứ, gia đình chị sẽ không thể chấp nhận một người như vậy làm dâu con trong nhà, đám cưới sẽ bị huỷ bỏ.

Chị H. khẳng định sự việc hoàn toàn có thật và xin cộng đồng mạng chia sẻ để cảnh tỉnh những người đã và đang có ý định ngoại tình, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Bởi đó là việc làm vi phạm pháp luật, trái với đạo đức làm người.

Kèm theo bài đăng là loạt hình ảnh chứng minh những gì chị H. nói là thật. Chị đã chia sẻ hình ảnh em trai ruột của chị và T. đăng ký kết hôn; đoạn tin nhắn T. hẹn hò với 2 gã đàn ông đã có gia đình, đặc biệt là hình ảnh chị cùng em gái của mình bắt quả tang T. trong khách sạn với một người đàn ông, sau đó “dắt” về nhà mẹ đẻ của T.

Trong một bài đăng khác, chị H. tiết lộ gia đình chị chiều chuộng và yêu thương T. vô điều kiện. Bản thân chị đã tặng vợ chồng T. chuyến hưởng tuần trăng mật tại Maldives, mua đồ hiệu, dẫn đi chăm sóc sắc đẹp. Thậm chí chị đi đâu du lịch cũng dắt T. đi cùng, mua đồ đôi mặc chung để thể hiện tình chị em thắm thiết. Vậy mà T. vẫn ngoại tình, khiến gia đình chị sốc không thể tin nổi.

Hình ảnh chị H. cùng em gái của mình bắt quả tang T. trong khách sạn với một người đàn ông, sau đó “dắt” về nhà mẹ đẻ của T.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết bóc phốt của chị H. đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ai cũng phẫn nộ với việc ngoại tình của T., cho rằng cô ta “sướng quá hoá hư”, không biết trân trọng gia đình nhà chồng. Đồng thời hi vọng gia đình chị H. sớm giải quyết xong xuôi mọi chuyện một cách ổn thoả, không nên vướng bận với chuyện này quá lâu.

Hiện tại trang cá nhân Facebook của người được gọi là em dâu T. đã khoá sau khi bị chị chồng “bóc phốt”.

