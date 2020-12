Chi 5 tỉ đồng ‘chạy án’, đến khi nhận quyết định khởi tố mới biết bị lừa

Ngày 25/12, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với người bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp gồm: Lê Nguyễn Trần Huấn (51 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Lâm Quế Mẫn (53 tuổi, ngụ phường 8, quận 11, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, Huấn và Mẫn biết được thông tin Phạm Thanh Hải (50 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại mỏ khai thác cát của Công ty TNHH Sao Mộc thuộc phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thụ lí điều tra và muốn tìm người “giúp đỡ” để không bị xử lí.

Bị can Mẫn.

Từ đó, 2 bị can đã nói với ông Hải rằng bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát và có thể “giúp” được ông Hải với giá 5 tỉ đồng. Ông Hải đồng ý.

Sau khi nhận tiền, Huấn và Mẫn hứa hẹn nhiều lần nhưng không thực hiện, mà còn cắt liên lạc với ông Hải.

Bị can Huấn.

Đến ngày 14/10, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Hải về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Lúc này, ông mới biết mình bị lừa đảo nên đã làm đơn tố cáo Huấn và Mẫn.

Quá trình bắt, khám xét tại nơi ở của Huấn, Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của 2 bị can.

Tác giả: KIM HÀ

Nguồn tin: Báo Tiền phong