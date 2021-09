Chém chết bạn cùng phòng trọ vì mâu thuẫn trong bữa cơm

Chiều 7/9, Công an TP Hải Dương cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Đỗ Minh Thành (còn gọi là Thành Cà Cộ, SN 1979, trú tại Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương) cùng toàn bộ vật chứng, tài liệu liên quan lên Công an tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Đỗ Minh Thành đã đến Công an thành phố Hải Dương đầu thú.

Mâu thuẫn khi ăn cơm, Thành dùng dao chém chết bạn cùng phòng trọ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 19h ngày 6/9, Đỗ Minh Thành đến phòng trọ của Nguyễn Quang Mùi (SN 1991, trú tại xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, cùng thuộc Hải Dương) tại 5/13 Hoàng Diệu, thành phố Hải Dương chơi và uống rượu.

Tại đây còn có Đinh Duy Đán (sinh năm 1976, thường trú tại 2/26 Cô Đoài, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương); Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1983, thường trú tại xóm 3, Diễn Hòa, Diễn Châu, Nghệ An); Nguyễn Hồng Quang (sinh năm 1968, trú tại Huyền Sơn, Lục nam, Bắc Giang) và Đào Thị Duyên (sinh năm 1994, trú tại Đông Khánh, Thượng Hiển, Kiến Xương, Thái Bình) là bạn gái Mùi.

Trong lúc ngồi ăn, uống rượu tại phòng trọ của Nguyễn Quang Mùi, Đỗ Minh Thành và Nguyễn Hồng Quang xảy ra mâu thuẫn về việc thanh toán tiền công với nhau, dẫn đến việc Mùi có lời qua tiếng lại với Thành. Do không kiềm chế được, Mùi đã dùng dao chém Thành gây thương tích, Thành phải khâu 8 mũi.

Nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 20h cùng ngày, sau khi đi sơ cứu về, do bực tức, Đỗ Minh Thành đã cầm dao phay đến cổng nhà trọ của Nguyễn Quang Mùi, gọi Mùi ra nói chuyện. Hai bên tiếp tục cãi nhau. Thành chém Mùi một nhát vào cổ Mùi dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Hải Dương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ án, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Đến khoảng 1h15 ngày 7/9/2021, Đỗ Minh Thành đã đến Công an thành phố Hải Dương đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp vật chứng.

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống