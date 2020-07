Cháy xưởng phun sơn đồ gỗ, 1 người tử vong

Vào thời điểm trên, khi công nhân đang phun sơn đồ gỗ thì xảy ra đám cháy. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh), Công an thị xã Từ Sơn đã đến hiện trường, khẩn trương chữa cháy, cứu người. Tuy nhiên, do vật liệu trong xưởng chủ yếu là gỗ và chất liệu sơn nên đám cháy nhanh chóng lan rộng sang 2 xưởng bên cạnh.

Hậu quả của vụ cháy là 1 người tử vong (chưa xác định được danh tính, nghi là công nhân), còn 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Xưởng phun sơn cháy dữ dội

*Trước đó, lúc 7 giờ 20 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) nhận được tin báo về vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty CP Môi trường Thái Tuấn (ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu), liền điều 1 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Do diện tích đám cháy lớn, kèm theo nhiều vật liệu dễ cháy tại nhà xưởng nên đám cháy nhanh chóng bao trùm cả khu vực rộng lớn, khó dập tắt.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nỗ lực chống cháy lan ra khu vực lân cận và gọi chi viện. Sau đó 6 xe chữa cháy cùng 26 chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an huyện Bến Cầu), Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thị xã Trảng Bàng), Đội chữa cháy chuyên ngành thuộc Khu công nghiệp Phước Đông và Đội chữa cháy cơ sở Công ty Broter đã đến phối hợp chữa cháy.

Đến 11 giờ 20 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản.

Đám cháy đã thiêu rụi 1.200 mét nhà xưởng chứa các vật liệu dễ cháy. Ước tính ban đầu cho thấy, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng (gồm nhà xưởng - 2,4 tỷ đồng, hàng hóa - 800 triệu đồng, 1 xe ô tô tải - 600 triệu đồng).

