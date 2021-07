Cháy nhà máy, dập lửa cả ngày không xong, 52 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hỏa cố gắng kiểm soát đám cháy tại nhà máy sản xuất nước trái cây ở quận Narayanganj, Bangladesh vào ngày 9-7-2021 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngọn lửa bùng lên vào tối 8-7 ở tầng trệt của nhà máy 6 tầng tại quận Narayanganj, ở phía đông nam thủ của đô Dhaka. Lực lượng cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được đám cháy đến tận tối 9-7.

Lính cứu hỏa Abdullah Al Arefin cho biết đám cháy đã lan đến những tầng cao nhất của nhà máy, buộc nhiều công nhân phải nhảy lầu với hy vọng thoát thân.

Theo ông Al Arefin, mỗi tầng của nhà máy rộng khoảng 3.250 mét vuông nhưng lính cứu hỏa chỉ có thể tiếp cận mỗi tầng bằng 2 cầu thang bộ. Nhiều công nhân đã không thể thoát thân từ hai cầu thang này. Một số trèo lên mái nhà và được cứu nhưng nhiều người không may mắn như vậy.

"Ba người đã chết do nhảy khỏi tòa nhà và 49 thi thể cháy đen đã được tìm thấy" - ông Mustain Billah, quan chức quận Narayanganj, nói.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất nước trái cây nói trên. Nhà máy thuộc sở hữu của công ty tư nhân Hashem Food and Beverage, một đơn vị của tập đoàn đa quốc gia Sajeeb Group của Bangladesh.

Quan chức cảnh sát Abdullah Al Mamun cho biết ba đội cảnh sát đã được điều động để điều tra vụ tai nạn. Những người gây hỏa hoạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hàng chục thân nhân đã biểu tình bên ngoài nhà máy sản xuất nước trái cây để yêu cầu công lý.

Hàng chục tai nạn xảy ra hằng năm ở Bangladesh do các tiêu chuẩn an toàn xây dựng và cháy nổ kém.

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất nước trái cây nói trên là thảm họa tồi tệ nhất kể từ tháng 8-2016 - khi có hơn 100 người đổ bệnh sau khi hít phải khí gas trong vụ rò rỉ tại một nhà máy phân bón ở thành phố Chittagong.

Giới chức Bangladesh đã hứa cải thiện các tiêu chuẩn an toàn sau vụ sập nhà máy dệt may Rana Plaza ở Dhaka hồi năm 2013, làm hơn 1.000 công nhân thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tuy nhiên, cho đến nay nhiều nhà máy vẫn không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Tác giả: ANH THƯ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ