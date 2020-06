Cháy lớn tại cơ sở chế tạo viên nén gỗ rộng gần 1.000m2

Khoảng 13h10 phút ngày 5/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy tại cơ sở chế tạo viên nén gỗ Khu Công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Ngay lập tức, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã xuất 8 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sĩ đã được điều khẩn trương đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy

Đám cháy xuất phát từ đống mùn cưa, gỗ dăm phía bên ngoài nhà xưởng. Do lượng chất cháy lớn nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan rộng bao trùm hết xưởng có diện tích gần 1.000m2.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, lực lượng CSGT, đội PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng triển khai thành nhiều hướng dập lửa và tổ chức di dời nhiều vật dụng đến nơi an toàn. Sau khoảng 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và chống cháy lan kịp thời.

Trời nắng nóng, nhà xưởng chứa chủ yếu chất dễ cháy, do đó lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp tục phun nước làm mát, ngăn chặn ngọn lửa âm ỉ có thể gây bùng cháy trở lại.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong