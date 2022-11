Chàng trai Việt nghỉ việc ngân hàng, phượt xe máy xuyên Đông Dương

Nghỉ việc đi xuyên 3 nước Đông Dương

Ấp ủ chuyến đi xuyên Việt từ năm 2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, mãi tháng 6/2022 vừa qua, anh Nguyễn Quang Tuyến (31 tuổi, Nghệ An) mới thực hiện được kế hoạch "vượt qua vùng an toàn" của mình.

Hành trình này đặc biệt hơn khi anh chọn phượt xe máy xuyên Đông Dương, khám phá cả vẻ đẹp của hai nước bạn Lào, Campuchia. Chuyến đi kéo dài 103 ngày, từ 17/6 - 28/9/2022.

Chàng trai xứ Nghệ bắt đầu hành trình dài 103 ngày, phượt xe máy 11.395km xuyên 3 nước Đông Dương (Ảnh: Tony Nguyễn).

Trước đó, anh Tuyến từng làm việc tại một ngân hàng và dạy gia sư tự do vào buổi tối với mức thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, tháng 3/2022, anh quyết định nghỉ việc, dành thời gian thực hiện chuyến đi để đời này.

Cung đường đi của anh Tuyến bắt đầu từ quê nhà ở thị xã Cửa Lò lên Đông Bắc, qua Tây Bắc vòng xuống đường ven biển miền Trung để tới Cà Mau rồi qua Campuchia.

Sau đó, anh trở lại TPHCM và di chuyển lên Tây Nguyên, sang Lào rồi cuối cùng qua cửa khẩu Nậm Cắn, kết thúc hành trình để về quê.

Cung đường mà chàng trai xứ Nghệ đã đi trong hành trình 103 ngày phượt xuyên Đông Dương (Ảnh: Tony Nguyễn).

"Dù phượt 3 nước Đông Dương nhưng tôi mới chỉ đi qua 45/63 tỉnh thành Việt Nam, 10/17 tỉnh thành Lào và 5/25 tỉnh thành Campuchia. Tôi có chút tiếc nuối khi chưa chinh phục được một số điểm đến như cực Đông ở Khánh Hòa, đảo Phú Quốc và Luông Pha Băng (Lào)", anh Tuyến kể lại.

Anh Tuyến check-in tại ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia (Ảnh: Tony Nguyễn).

Trước chuyến đi xuyên Đông Dương này, chàng trai Nghệ An từng hai lần phượt xe máy cung đường TPHCM - Vũng Tàu và một lần tới Campuchia.

Đây cũng là lần đầu anh phượt xe máy đường xa và dài ngày nên cảm thấy rất háo hức và chờ đợi. Anh còn rèn thể lực bằng cách đi bộ, leo núi và tập gym. Ngoài ra, anh còn nhờ thợ kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ xe với chi phí hết khoảng 2,6 triệu đồng, đề phòng xảy ra sự cố khi di chuyển.

Dù đã rèn luyện thể lực và chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng chàng trai thừa nhận vẫn gặp một số khó khăn như đôi lúc bị đuối sức; mắt cận nặng, khó di chuyển khi trời mưa,...

Những trải nghiệm khó quên

Anh Tuyến cho hay, bản thân được trải nghiệm nhiều kiểu thời tiết khác nhau trong chuyến đi như nắng nóng gay gắt mùa hè của miền Trung, cái lạnh của Đà Lạt, mùa mưa ở miền Nam và trở về nhà đúng đợt bão số 5.

Bên cạnh đó, anh cũng có cơ hội chinh phục nhiều dạng địa hình như đường đồi núi, đường ven biển, đường đồng bằng, đường thẳng tắp, đường ổ gà, ổ vịt và đường bị sạt lở,...

Chàng trai Việt trải nghiệm The Rock Viewpoint ở Lào (Ảnh: Tony Nguyễn).

"Vì chuyến đi dài nên tôi gặp khá nhiều sự cố dọc đường như thủng lốp xe 4 lần, quên hộ chiếu ở cửa khẩu Xa Mát, xe bị kẹt tại cửa khẩu Nậm Cắn,...", anh nhớ lại.

Tuy quãng đường di chuyển vất vả nhưng bù lại, chàng trai Nghệ An được chiêm ngưỡng vẻ đẹp "vốn chỉ thấy trong phim" ở nhiều điểm đến nổi tiếng.

Trong đó, anh ấn tượng nhất với khung cảnh sông Nho Quế (Hà Giang), thác Bản Giốc (Cao Bằng) và The Rock Viewpoint (Lào). Ngoài ra, cung đường ven biển Cà Ná - Ninh Thuận, đèo Mã Pí Lèng, đèo Hải Vân cũng để lại cho anh nhiều cảm xúc.

Bên cạnh việc tham quan ngắm cảnh, đây cũng là dịp để chàng trai 32 tuổi thưởng thức loạt món ngon, đặc sản khắp các vùng miền. Anh đặc biệt yêu thích ẩm thực vùng cố đô Huế và các loại trái cây tươi ngon ở Nam Bộ như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt,...

Chàng trai xúc động trước tình cảm chân thành từ những người dân tốt bụng mà anh gặp trên đường xuyên Đông Dương (Ảnh: Tony Nguyễn).

Về chỗ ở, vì phần lớn độc hành khắp các cung đường nên anh Tuyến chọn loại phòng dorm, chủ yếu ở với du khách nước ngoài, vừa tiết kiệm chi phí, vừa trau dồi tiếng Anh giao tiếp.

Giá phòng dao động từ 50.000 - 150.000 đồng/đêm. Nếu không đặt được phòng dorm, anh chuyển sang nghỉ ở phòng riêng với chi phí khoảng 200.000 - 300.000 đồng/đêm.

"Tôi thường đặt trước phòng qua các ứng dụng trực tuyến. Đôi lúc, tùy điều kiện cụ thể và lịch trình mà tôi chọn phòng theo nhu cầu", anh Tuyến cho hay.

Anh Tuyến tranh thủ dừng chân nghỉ ngơi, chụp hình trước cung điện Hoàng Gia Campuchia (Ảnh: Tony Nguyễn).

Lưu ý

Để chuyến đi thuận tiện, anh Tuyến chỉ mang một balo đủ rộng, đựng tất cả vật dụng, đồ dùng cá nhân như quần áo, giày dép, đồ ăn thức uống,... Anh cũng chuẩn bị một số loại thuốc quen thuộc như hạ sốt, thuốc chống đau bụng,... để tránh trường hợp gặp các vấn đề về thời tiết, thực phẩm.

Ngoài ra không thể thiếu các loại giấy tờ cần thiết như giấy phép lái xe thẻ PET, bằng lái xe quốc tế (nếu có), hộ chiếu còn thời hạn 6 tháng, giấy tờ tùy thân.

Theo anh Tuyến, thủ tục nhập cảnh xe máy qua Lào và Campuchia khá đơn giản, chỉ cần có hộ chiếu. Tuy nhiên, du khách cần thêm giấy chứng nhận tiêm vắc-xin khi đi qua cửa khẩu Phnom Den (Campuchia).

Sau chuyến đi này, nếu chưa lập gia đình, anh dự định thực hiện chuyến đi bằng xe buýt kết hợp với máy bay để khám phá tất cả các nước Đông Nam Á.

Tác giả: Thảo Trinh

Nguồn tin: Báo Dân trí