Chàng trai chia sẻ luôn thích bạn gái ‘VŨNG VẪY’ khi quan hệ, con gái nghe đến đâu tai đỏ bừng đến đó

Vì bản tính chiếm hữu

Ham muốn chinh phục và chiếm hữu của đàn ông rất mạnh mẽ, nếu bạn càng vùng vẫy thì anh ta càng muốn chinh phục bạn và càng muốn đè bạn xuống dưới cơ thể để xâm chiếm và chiếm giữ bạn. Chàng trai nào cũng nên có những hành vi như vậy, nhưng con trai bình thường thì có thể kiềm chế được, nếu không kìm chế được thì bạn cần bình tĩnh và xem xét lại mối quan hệ giữa hai người.

Thật ra những lúc bạn vẫn vùng thì sự ham muốn của các anh lại tăng lên bất ngờ, đó là lí do vì sao khi nàng vùng vẫy hoặc giả vờ cũng khiến cho đối phương có cuộc ‘thèm khát’ ngay thời điểm đó.

Bản tính tham lam

Một lý do khác là bạn càng có ít, bạn càng muốn nhiều. Con trai thường "hư" và họ có xu hướng muốn có được những thứ mà họ không thể có được. Đây là lý do tại sao một số người nói: "Vợ của gia đình người khác là những người vợ tốt" là lý do đó.

Tác giả: Hân Hân (T.H)

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn