Chân tướng gã trai trốn nã 20 năm, thay tên đổi họ vẫn không thoát

Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) sáng nay cho biết, đã chuyển giao đối tượng Nguyễn Thành (SN 1973, thường trú ở thôn 3, xã Cư Mốt, huyện EaH’leo, tỉnh ĐắkLắk) cho Công an huyện EaH’leo để điều tra xử lý về tội cố ý gây thương tích.

20 năm trước, do mâu thuẫn trong một cuộc nhậu, Nguyễn Thành đã dùng vỏ chai thủy tinh đánh vào đầu anh Đoàn Thanh Tâm (SN 1976) ở cùng địa phương gây thương tích, với tỷ lệ thương tật 35%.

Sau khi gây án, Thành bỏ trốn biệt tăm nên bị công an truy nã. Đầu năm 2020, Công an huyện EaH’leo, ĐắkLắk tiếp tục cung cấp thông tin về đối tượng truy nã với các đơn vị địa phương lân cận, trong đó có Công an huyện Tây Sơn để phối hợp xác minh truy bắt.

Đối tượng Nguyễn Thành

Từ những thông tin, hình ảnh do Công an huyện EaH’leo cung cấp, Công an huyện Tây Sơn tập trung xác minh, thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Dũng (thường trú tại khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn).

Nguyễn Dũng sinh sống bằng nghề phụ xe khách đường dài tuyến Tây Sơn - TP.HCM có nhiều đặc điểm giống với đối tượng truy nã Nguyễn Thành. Tập hợp các nguồn thông tin, Công an huyện Tây Sơn kết luận Nguyễn Dũng chính là Nguyễn Thành nên đã tổ chức bắt giữ đối tượng.

Lúc bị bắt, Thành không chịu thừa nhận là Nguyễn Thành. Song qua đấu tranh nghiệp vụ, cuối cùng, Thành phải cúi đầu nhận tội. Sau khi bỏ trốn, Thành cùng vợ đến thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn lập nghiệp. Để đối phó với công an, Nguyễn Thành thay tên, đổi họ, có nghề nghiệp ổn định, sống hòa đồng với mọi người khiến không ai nghi ngờ.