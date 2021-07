Chặn nữ sinh đi chữa bệnh cho mèo, cán bộ ở chốt kiểm dịch lên tiếng: Nếu quý mèo hơn tính mạng của bạn, của người thân thì tôi xin lỗi

Nguyên văn nội dung bài đăng: "Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn những lời góp ý của các quý vị! Tôi xin nhận về mình những sai trái, những lời nguyền rủa... Nếu như mọi người cho rằng tôi làm sai! Nếu như mọi người nghĩ rằng tính mạng của con mèo cũng như tính mạng 1 con người!". Có thể thấy ngay sau khi sự việc được chia sẻ rộng rãi, đã có rất nhiều người gọi điện và nhắn tin làm phiền, thậm chí bày tỏ sự bức xúc đối với người này. "Tôi xin giải thích vài ý ngắn gọn, sau đó mọi người hãy phán xét và buông ra những lời chửi bới: 1- Sự việc hai người ôm mèo ra đường trong thời điểm dịch bệnh ngoài cộng đồng rất nhiều thì rất nguy hiểm cho hai người đó và gia đình hai bạn đó. 2 - Hiện tại, thời điểm này, tỉnh và TP. Tân An đang thực hiện nhiều biện pháp mạnh để quyết tâm dập dịch (Tạm đóng cửa các công ty, xí nghiệp để thực hiện phòng chống dịch trong các công ty cũng như các bệnh viện, phòng khám có lúc ngưng nhận bệnh nhân vì lý do quá tải hoặc phòng chống dịch…) và các phòng khám thú y cũng không mở cửa. 3 - Công tác xử lý người vi phạm do tổ công tác lập biên bản xử lý, cá nhân tôi chỉ có nghĩa vụ dừng phương tiện vi phạm và có trách nhiệm tuyên truyền đến mọi người càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt nhằm mục đích tất cả mọi người phải nghiêm túc thực hiện những quy định của nhà nước, nhằm nhanh nhất có thể chiến thắng bệnh dịch". "4 - Một số bạn gọi điện nhắn tin chửi tôi và nói tôi không có đức, nói con mèo cũng là một tính mạng... Xin hỏi ai cũng nghĩ như các bạn thì bởi vậy người dân Ấn Độ và một số nước chết nhiều như vậy!!!? 5 - Bạn gì đó là chủ con mèo đó ơi! Nếu thật sự bạn quý con mèo của bạn hơn tính mạng của bạn, tính mạng của mọi người thân trong gia đình bạn... thì tôi cũng xin chân thành xin lỗi bạn! Tôi xin chân thành xin lỗi tất cả mọi người trên Cộng đồng mạng! Kính chúc tất cả các quý vị trên cộng đồng mạnh khỏe và cùng nhau chiến thắng đại dịch này nhanh nhất! Kính chúc bạn chủ con mèo và gia đình bạn thật nhiều sức khỏe, an lành hạnh phúc! 6 - Tôi không yêu mèo! Nhưng tôi xin thề là mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ ăn thịt mèo, thịt chó, thịt trâu!".