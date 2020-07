Chặn đứng vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào vào Nghệ An

Ngày 4/7, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) triệt phá chuyên án ma túy số lượng lớn, bắt giữ đối tượng Lê Khánh Linh (SN 1990), trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Trước đó, khoảng thời gian đầu tháng 6/2020, qua công tác nghiệp vụ. Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam bán lại cho các đối tượng trong nước do Lê Khánh Linh cầm đầu. Linh là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có nhiều tiền án và rất tinh vi trong hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vì vậy, để nắm được “đuôi cáo” của đối tượng, các trinh sát đã lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm bắt quả tang Linh cùng tang vật.

Ngày 30/6, các trinh sát nắm được thông tin, Lê Khánh Linh sẽ di chuyển ngược lên bảm Pom Lầu, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu để lấy hàng, Ban chuyên án quyết định phá án, phân công các tổ công tác vừa chốt chặn tại các vị trí trọng yếu, đồng thời, phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu và Đội CSGT 1/48 tổ chức chặn bắt đối tượng.

Khoảng 20h, ngày 30/6, phát hiện đối tượng Lê Khánh Linh điều khiển xe ô tô bán tải BKS 29Z-7632 đến địa bàn bản Pom Lầu, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, các tổ công tác từ các hướng tiến hành phong tỏa, chốt chặt vòng vây, ép xe của đối tượng bên đường và khống chế bắt giữ. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1,5 kg ma túy dạng đá, hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp và 2 điện thoại di động...

Hiện Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, đồng thời củng cố đầy đủ hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.



Đối tượng Lê Khánh Linh và tang vật.