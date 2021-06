Chân dung “ông trùm” đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh vừa bắt 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa Euro với số tiền lên đến 1.000 tỉ đồng.

“Ông trùm” đường dây cá độ bóng đá này được xác định là Nguyễn Phạm Hùng (SN 1983), trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Chân dung “ông trùm” cầm đầu đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ Nguyễn Phạm Hùng (ảnh CATP Vinh)

Trong giới cá độ bóng đá Nghệ An, Hùng khá có “số má”. Để điều hành đường dây cá độ bóng đá Hùng liên hệ với một người đang ở nước ngoài để lấy tài khoản cá độ bóng đá, tổ chức cho các con bạc trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia đánh bạc.

Với tài khoản tổng (còn gọi là master) của mình, Hùng đã chia tài khoản cho các “đàn em”, các tài khoản cấp 2 này lại tiếp tục tạo tài khoản cho nhiều người khác tham gia đánh bạc. Đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang web cá cược để đánh bạc, giá trị của 1 điểm = 1 USD, 1 USD có giá trị từ 6.000 VND đến 100.000 VND tùy theo quy ước.

Qua mỗi tài khoản, giá trị điểm lại được quy ước tăng lên, Nguyễn Phạm Hùng sẽ hưởng số chênh lệch tăng đó. Khi các tài khoản được tạo ra, các con bạc sử dụng tài khoản cá độ bóng đá đó để đăng nhập vào trang web https://bong88.com để thực hiện hành vi cá độ của mình. Các con bạc có thể thỏa sức tham gia cá cược với rất nhiều loại hình cá cược khác nhau như: cá độ bóng đá, lô đề, xóc đĩa......

Để tạo niềm tin cho người chơi, đường dây của Hùng tiến hành thanh toán rất sòng phẳng. Cứ thứ 2 hàng tuần, người chơi thắng sẽ được chuyển tiền bằng nhiều hình thức khác nhau một cách nhanh chóng và tiện lợi. Chính vì thế, ngày càng nhiều con bạc tham gia vào đường dây của Hùng; cũng có nghĩa là lợi nhuận kếch xù cứ chảy không ngừng vào túi của “ông trùm cá cược” 38 tuổi này.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ riêng trong ngày 11/6/2021 - ngày khai mạc Euro 2020, số tiền “chảy” qua đường dây đánh bạc của Nguyễn Phạm Hùng là 38,4 tỉ đồng. Và từ tháng 11/2020 đến nay, tổng số tiền mà cơ quan chức năng chứng minh được qua dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng là hơn 1.000 tỷ đồng.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Dũng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Vinh chia sẻ, quá trình đấu tranh chuyên án, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng đã có tiền án tiền sự nên rất thủ đoạn, lọc lõi, có nhiều cách thức tinh vi đối phó với cơ quan công an. Việc củng cố, thu thập chứng cứ hành vi đánh bạc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử không hề dễ dàng, đơn giản. Việc các đối tượng “hành nghề” hoàn toàn trên môi trường mạng do đó việc thu thập chứng cứ gặp khó khăn. Trang web phục vụ cho cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài nên rất vất vả cho ban chuyên án.

Tang vật vụ án

Tuy nhiên với quyết tâm triệt phá bằng được đường dây này để ổn định trật tự tại địa phương, lực lượng công an đã nỗ lực làm việc. Trong vòng hơn 1 tháng, các trinh sát Công an TP Vinh đã phải “truy vết” hàng vạn địa chỉ và tài khoản. Hầu hết các trận bóng cá cược lớn đều diễn ra vào đêm khuya, rạng sáng nên nhiều đêm trinh sát thức trắng bên chiếc máy tính.

Trong quá trình phá án, Công an TP Vinh đã huy động khoảng 100 cán bộ chiến sỹ để đột kích bắt quả tang 14 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 3 xe ô tô, 30 điện thoại di động, 750 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Tác giả: Gia Ân – Huyền Trang

Nguồn tin: Báo Công lý