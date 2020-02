Chân dung nữ Phó giám đốc Công an đầu tiên của Đồng Tháp

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ vừa trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, Trưởng Công an huyện Lấp Vò giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc là nữ Phó giám đốc duy nhất của Công an tỉnh Đồng Tháp từ trước đến nay. Trước đó, Thượng tá Hoài Ngọc cũng là nữ trưởng Công an huyện đầu tiên của vùng đất sen hồng.

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, 43 tuổi, có trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra trinh sát an ninh.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Hoài Ngọc từng kinh qua các vị trí Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị, Trưởng Công an huyện Lấp Vò.

Là nữ Trưởng Công an huyện đầu tiên của vùng đất sen hồng, Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc từng chia sẻ, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chị luôn sắp xếp hợp lý công việc cơ quan và gia đình.

Khi làm Trưởng công an huyện Lấp Vò, nhiều hôm, sau cuộc họp với ban lãnh đạo và chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện Lấp Vò, Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc sang phòng trực ban kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera lắp đặt trên các tuyến giao thông, khu dân cư.

Mô hình “camera an ninh” được Công an huyện Lấp Vò triển khai từ nhiều năm nay, tại 12 xã và thị trấn trong huyện. Qua hình ảnh truyền từ camera, cán bộ trực ban quan sát trên màn hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc đang xảy ra trên địa bàn.

Ngoài phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, camera an ninh còn góp phần hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, hình thành tụ điểm tệ nạn xã hội.

Năm 2017, trên địa bàn huyện Lấp Vò xảy ra một số trường hợp phụ nữ bị nam thanh niên lạ mặt, chạy xe máy dùng vật sắc nhọn chích hoặc rạch vào mông, đùi... Các vụ việc xảy ra vào sáng sớm và buổi trưa trên các tuyến đường, khu dân cư vắng người qua lại.

Qua công tác điều tra, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trên các tuyến đường, Công an huyện Lấp Vò nhanh chóng làm rõ thủ phạm là Hồ Huỳnh Tuấn Anh (ngụ huyện Chợ Mới, An Giang). Nam thanh niên này khai nhận, do buồn phiền chuyện gia đình nên gây ra nhiều vụ việc như trên nhằm giải toả tâm lý.

Việc Công an huyện Lấp Vò nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm có hành vi “biến thái” đã chấm dứt nỗi hoang mang lo lắng trong nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương, Thiếu tướng Lê Tấn Tới và tập thể lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng Thượng tá Hoài Ngọc. Ảnh: Cổng thông tin Đồng Tháp

“Lãnh đạo nữ có lợi thế là mềm mỏng nhưng phải thể hiện được bản lĩnh, sự quyết đoán trong công việc. Cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm, ủng hộ hoạt động của lực lượng Công an. Ban lãnh đạo đoàn kết từ cấp chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ cùng nhau khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ”, Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc từng tâm sự.

