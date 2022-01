Chân dung hai Thiếu tướng vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến (trái) và Nguyễn Văn Long

Ngày 17/1, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974, quê xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông Long tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành Cảnh sát kinh tế khoá D19, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 9/2019, ông Long được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03).

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Lê Văn Tuyến.

Trong thời gian làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long là người đã trực tiếp chỉ đạo, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trường hợp 'giang hồ mạng' Khá 'bảnh' - tức Ngô Bá Khá (SN 1993, Phúc Tinh, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh).

Khi tướng Long làm Cục trưởng C03, đơn vị cũng đã điều tra, xử lý rất nhiều chuyên án lớn, trong đó, gần đây nhất là vụ tiêu cực "thổi giá" kit test Covid-19 của Công ty Việt Á.

Liên quan vụ án này, đến nay, C03 đã khởi tố 19 bị can ở Bộ Y tế, Bộ KH-CN, CDC Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, Công ty Việt Á.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê quán: Xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ Luật.

Quá trình công tác, ông đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019, ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2021, ông là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tháng 1/2021, ông được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Từ tháng 3/2021, ông được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và sau đó, bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Lãnh đạo Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với 2 tân Thứ trưởng.

Đánh giá về 2 tân Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, hai vị tướng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CAND.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ, nguyện sẽ tiếp bước truyền thống anh hùng của lực lượng CAND.

Đồng thời, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp trí tuệ, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị