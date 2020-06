Chân dung 'chịu chơi' của hotgirl trường Du lịch cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh

Hằng được xem là hotgirl trường CĐ Du lịch. Ảnh: Kiến Thức

Liên quan đến vụ hotgirl trường Du lịch cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh, Công an TP.HCM đã làm rõ chân dung về nữ quái này.

Theo đó, bà trùm của đường dây ma túy này là Hoàng Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi, ngụ khu phố 4, P.1, TP. Đông Hà, Quảng Trị) - sinh viên năm 2 trường Cao đẳng du lịch Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Hằng được xem là hotgirl của trường. Hằng khá kín tiếng về và thường xuyên khoe ảnh đi du lịch ở những nơi sang trọng.

Mặc dù là sinh viên nhưng số buổi Hằng đến giảng trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hằng quan hệ, giao du với một số đối tượng xã hội, giới giàu có… Hằng thường đi lại bằng xe SH, đi đây đó bằng taxi, ô tô và đi xa đến các thành phố lớn, các điểm du lịch. Được biết, Phụ huynh, người thân của Hằng cũng là cán bộ, công chức…

Sự bất thường, bất minh về tài sản cũng như lối sống của một nữ sinh viên này khiến những người xung quanh nghi ngờ, thắc mắc. Sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc theo dõi hành tung của Hằng.

Hằng thường đi du lịch tại các địa điểm sang chảnh. Ảnh: Công an TP.HCM

Sau quá trình điều tra, khoảng 13h30 ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (Điềm Phùng Thị, TP.Huế); bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Hằng, thu giữ tại 2 phòng nghỉ 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng, cân tiểu ly để cân ma túy, nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan...

Ban đầu, Hằng quanh co, ngoan cố chối tội, không khai báo, cản trở, thách thức lực lượng công an. Trước những chứng cứ thuyết phục, đấu tranh sắc bén, sau 1 ngày 1 đêm thì Hằng nhận tội.

Chân dung nữ sinh viên cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh. Ảnh: Kiến Thức

Tiếp tục đấu tranh, Công an bắt giữ Nguyễn Văn Quang (SN 2000, HKTT: K161 Bùi Thị Xuân, P.Phường Đúc, TP.Huế; ngụ K94 Dương Văn An, TP. Huế) và bạn gái Quang là Ngô Thị Hằng Dung (ngụ đường Lịch Đợi, TP.Huế); thu giữ 625g ma túy tổng hợp (dạng kemtamin), cân tiểu ly... Các đối tượng đều nghiện ma túy. Nhiều đối tượng khác là thanh niên, dân xã hội, là sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Huế cũng liên quan đến đường dây ma túy do Minh Hằng cầm đầu.

Trong đó có những cô gái trẻ, đã có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ như Nguyễn Thị Thủy (quê huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) cùng bạn trai Cao Ngọc Sơn (SN 1997, ngụ TP.Huế) đều là chân rết của Hằng.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra lệnh tạm giữ hình sự Hoàng Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thị Hằng Dung và Nguyễn Văn Quang để tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Làm rõ hành vi của các đối tượng khác tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, TP.HCM… liên quan đến đường dây ma túy này.