Chân dung 15 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái

Ông Dương Văn Thái sinh ngày 22/7/1970; quê quán xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; trình độ Tiến sĩ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; ngày vào Đảng 4/12/1995, ngày chính thức: 4/12/1996.

Ông Dương Văn Thái đã trải qua nhiều vị trí công tác như cán bộ Phòng Văn hóa thông tin-Thể dục thể thao thị xã Bắc Giang; Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Tháng 10/2019, ông Dương Văn Thái được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 14/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê quán tại xã Tam Kỳ, huyện Kim Môn (nay là huyện Kim Thành), tỉnh Hải Dương; trình độ thạc sĩ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà từng trải qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Từ tháng 12/2014, bà giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bà Đào Hồng Lan được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 3/2018, bà được Bộ Chính trị, Ban Bí thư luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX bầu bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

Ông Hồ Quốc Dũng sinh ngày 15/8/1966, quê quán xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; là thạc sĩ luật, lý luận chính trị cao cấp.

Ông từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

Từ tháng 11/2014 đến ngày 14/10/2020, ông Hồ Quốc Dũng là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An

Ông Dương Văn An sinh ngày 15/2/1971, quê quán ở xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế học; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông từng trải qua các cương vị như: Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên-Huế; Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, X; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, ông Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 5/2019, ông Lê Quang Mạnh được Ban Bí thư luân chuyển, điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước khi được luân chuyển về Cần Thơ, ông là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Ngày 3/6/2019, HĐND TP. Cần Thơ đã bầu ông Lê Quang Mạnh làm Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 24/9, tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV bầu ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Cần Thơ giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh

Ông Ngô Thanh Danh sinh năm 1965, quê quán Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông trưởng thành từ lực lượng thường trực biển xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ).

Ông đã trải qua các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông. Từ tháng 10/2015, ông là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đắk Nông.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973 tại Hà Nội, là Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính-lý thuyết tiền tệ.

Ông từng đảm nhiệm các cương vị công tác: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh thành phố Hà Nội; Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ năm 2018-2020, ông Nguyễn Văn Thắng được Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; sau đó được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 11/10/2020, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 14/10, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng

Ông Hoàng Trung Dũng (49 tuổi, quê quán xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) có trình độ tiến sĩ Chính trị học, cao cấp Lý luận chính trị. Ông Hoàng Trung Dũng từng trải qua nhiều cương vị như Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

Tháng 4/2016, ông Hoàng Trung Dũng được bổ nhiệm chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tới tháng 3/2019, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2015-2020).

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn

Ông Ngô Văn Tuấn, sinh ngày 2/8/1971; quê quán: huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; trình độ chính trị: Cao cấp.

Ông Ngô Văn Tuấn đã trải qua các cương vị như Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính; Phó chánh Văn phòng kiêm trợ lý Bộ trưởng; Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính); năm 2017, ông được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; năm 2019, Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 2/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, ông Ngô Văn Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê xã Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Ông Trần Đức Quận, 53 tuổi, quê quán huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, có trình độ thạc sĩ luật.

Ông từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP. Đà Lạt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được

Ông Nguyễn Văn Được sinh ngày 3/4/1968, quê quán xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; trình độ: Thạc sĩ Địa chất học.

Ông Nguyễn Văn Được đã từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Cán bộ Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Long An (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An); Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An./.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn

Ông Lâm Văn Mẫn sinh năm 1970, quê ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, là người dân tộc Khmer; Cử nhân Luật, Tiến sĩ Kinh tế.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lâm Văn Mẫn từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng; Phó Bí thư, Bí thư Huyện ủy Châu Thành; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 14/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, ông Lâm Văn Mẫn được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối 51/51.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường

Ông Ngô Chí Cường sinh ngày 11/9/1967, tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Phó Trưởng phòng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh; Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh; Bí thư Thành ủy Trà Vinh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy

Ông Đỗ Đức Duy, sinh ngày 20/5/1970; quê quán xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; trình độ chuyên môn thạc sĩ xây dựng; trình độ lý luận: Cao cấp chính trị.

Ông từng là giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, được biệt phái sang Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng từ năm 2002. Tại đây, ông từng bước kinh qua các vị trí Phó Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng. Tháng 8/2015, ông Đỗ Đức Duy được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 8/2/2017, ông được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng ngày, tại kỳ họp thứ 4 (phiên bất thường), HĐND tỉnh Yên Bái khoá XVIII bầu ông Duy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 23/9, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX đã bầu ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ