Chặn dòng tại đập bê tông Rào Trăng 3 để tìm kiếm người mất tích

Vị trí của bước tìm kiếm đầu tiên trong giai đoạn 4 trên sông Rào Trăng đã được đề xuất, khoanh vùng.

Ngày 29/11, các hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những người còn mất tích tại Rào Trăng 3 tạm dừng do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa lớn.

Theo Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, hoạt động này sẽ tiếp tục ở giai đoạn 4 khi thời tiết tại Rào Trăng diễn biến thuận lợi. Trong giai đoạn 4 tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng chức năng đề xuất chặn dòng, cắt nước đổ về hạ lưu ngay tại đập bê tông của dự án thủy điện Rào Trăng 3. Việc này chỉ được thực hiện khi có kết quả thẩm định về chất lượng, độ an toàn của hồ đập Rào Trăng 3 từ Bộ Công thương, sau khi nơi đây xảy ra vụ sạt lở đất gây nhiều thiệt hại về người trong đợt mưa lũ diễn ra rạng sáng 12/10.

Theo xác định vị trí tìm kiếm mới, khu vực được khoanh vùng trong bước 1 tìm kiếm tại giai đoạn 4 là đoạn sông Rào Trăng dài khoảng 200 mét nằm ở phía hạ nguồn hiện trường sạt lở. Khu vực được đề xuất, khoanh vùng là đoạn sông tiếp giáp với hiện trường giai đoạn 3 xuôi về hạ nguồn.

Đây là một đoạn cong của sông Rào Trăng, hai bên đồi núi dốc, nên việc ngăn đập, xẻ núi, phá đồi để chỉnh chuyển dòng nước sang hướng khác, sau đó hút cạn lòng sông để tìm kiếm như ở giai đoạn 3, là rất khó khả thi.

Đề xuất chặn dòng tại con đập bê tông này. Đây là công trình thuộc dự án thủy điện Rào Trăng 3.

Theo lực lượng cứu hộ cứu nạn, nếu làm được công tác ngăn đập, chỉnh dòng sẽ mất rất nhiều thời gian và rất khó thực hiện. Do đó, việc chặn dòng tại đập bê tông Rào Trăng 3 để cắt nước cho đoạn sông khoanh vùng trong bước 1 và các bước tiếp theo của giai đoạn tìm kiếm thứ 4 là khả thi nhất.

Được biết, trong giai đoạn 4, khu vực tìm kiếm của toàn tuyến có chiều dài khoảng 2,5km dọc theo sông Rào Trăng từ khu vực tiếp giáp hiện trường giai đoạn 3 xuôi về hạ lưu, đến ngã 3 Tam Dần. Do khu vực tìm kiếm dài, sông sâu quanh co hiểm trở, với nhiều điểm tụ thủy do khe suối đổ nước ra sông, nên giai đoạn này sẽ có nhiều bước triển khai. Trong đó, bước 1 dự kiến triển khai tìm kiếm tại đoạn sông có độ dài khoảng 200 mét như đã đề cập ở trên.

Được biết, những ngày qua, mực nước sông Rào Trăng rất lớn, riêng tại đoạn chảy qua hiện trường sâu trung bình khoảng 1,5 - 2 mét, lưu tốc dòng chảy từ khoảng 30 - 40 m3/s. Thời gian tới, trên địa bàn tỉnh TT-Huế theo dự báo thời tiết sẽ xảy ra mưa và mưa lớn, số ngày nắng tạnh trong các tháng 12 và tháng 1 năm sau không nhiều. Đây cũng là một khó khăn lớn cho việc triển khai tìm kiếm cứu nạn của giai đoạn 4.

Những ngày qua, mực nước sông Rào Trăng rất lớn, gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ đề nghị mọi phương án cho giai đoạn 4 phải được chuẩn bị kỹ càng, trên cơ sở khoa học và luôn trong tinh thần chủ động, sẵn sàng. Khi thời tiết diễn biến thuận lợi, các lực lượng chức năng sẽ tranh thủ triển khai ngay công tác tìm kiếm và tiếp tục huy động lực lượng chủ lực là quân đội, công an và y tế.

Còn theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, việc tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 không có lý do gì để gián đoạn, mà sẽ được tiếp tục, duy trì. Các đơn vị sẽ có phương án rõ ràng, dựa trên cơ sở khoa học để đưa ra giải pháp tối ưu, nhanh và an toàn nhất để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Tác giả: Ngọc Văn

Nguồn tin: Báo Tiền phong