Chăm sóc làn da khi trang điểm quá nhiều như thế nào cho tốt?

Chăm sóc da khi trang điểm quá nhiều là điều cần thiết của các chị em để bảo vệ làn da. (Ảnh minh họa)

Tùy thuộc vào môi trường làm việc cũng như tác động xung quanh mà các cô nàng luôn phải trang điểm (make up). Việc này giúp che đi những khuyết điểm, đồng thời mang lại cho các bạn nữ vẻ ngoài xinh đẹp, sắc nét, đáng yêu hơn. Tuy nhiên, việc trang điểm có thể gây bít tắc lỗ chân lông, vì vậy bước chăm sóc da luôn rất quan trọng nên các bạn cần lưu ý.

Trang điểm thường xuyên hại da như thế nào?

1. Viêm da

Là triệu chứng khi bạn sử dụng mỹ phẩm sẽ khiến cho da mặt bị sưng tấy. Các triệu chứng thường gặp là da ửng đó, sưng phù, nổi mụn nước.

Thông thường có 2 nguyên nhân: Một là do thành phần trong mỹ phẩm trang điểm thường gặp như: chất dưỡng da, tẩy trang, nước hoa hồng, kem chống nắng… Nguyên nhân khác là do mỹ phẩm bị biến chất do thời gian hoặc thời tiết.

Hậu quả của việc này là gây ra bệnh viêm chân lông, kích thích lông tăng trưởng, giãn mạch máu khiến da bị khô và thô ráp.

2. Da dễ nổi mụn hơn

Trang điểm thường xuyên sẽ dẫn đến hệ quả tất yếu là da luôn bị bít kín, từ đó gây nên sự bí bách, khiến làn da bị “ngạt thở”, làm tắc lỗ chân lông và cản trở quá trình bài tiết mồ hôi. Cùng với đó, da của chúng ta sẽ tiết ra nhiều dầu hơn, thu hút các bụi bẩn, vi khuẩn bám lại trên da. Điều này chính là nguyên nhân gây nổi mụn trứng cá, mụn bọc…

3. Thiếu máu và rụng tóc

Các loại xà phòng và kem dưỡng trắng da thường chứa rất nhiều chất có thủy ngân. Vì vậy nếu mỗi ngày sử dụng đồ trang điểm làm trắng da từ 2-4 lần có thể khiến cơ thể bị nhiễm độc.

Hậu quả của việc này khiến cơ thể bị sụt cân nghiêm trọng, gây ra các bệnh như thiếu máu, rụng tóc, viêm miệng, hư thận và gây đau đầu.

4. Rối loạn nội tiết tố

Có một thời gian, Việt Nam rộ lên việc sử dụng kem trộn để trị mụn và dưỡng da. Hậu quả là khiến da bị bào mỏng, gây ra các hệ lụy sau này. Nhưng ít người biết việc lạm dụng các sản phẩm trị viêm da để làm mỹ phẩm sẽ khiến cho tuyến yên bị ức chế, gây ra rối loạn nội tiết tố.

Nhiều cô gái sử dụng các sản phẩm bôi ngực để ngực đầy đặn hơn. Những sản phẩm này cũng gây rối loạn nội tiết tố khiến kinh nguyệt không đều, sạm da, mỏng da và suy thoái các chức năng nội tạng

5. Môi khô, thâm do dùng son chứa chì

Thành phần của son môi là chất lanolin, sáp, chất nhuộm, tinh dầu… Lanolin là một loại chất làm từ mỡ động vật thiên nhiên, giàu cholesterol có tác dụng làm mềm và ẩm da. Tuy nhiên, chất nhuộm và tinh dầu lại phức tạp hơn, dễ gây ra các phản ứng mẫn cảm khiến môi khô nứt, bong tróc, căng trướng, ảnh hưởng đếm thẩm mỹ.

Thêm vào đó, việc chúng ta ăn uống cũng khiến các chất độc trên son môi rơi vào cơ thể, gây ảnh hưởng đến sức khỏe

6. Bào mòn da

Trong các loại mỹ phẩm thường có chứa axit salicylic với công dụng “che phủ, thu gọn lỗ chân lông”. Tuy nhiên, nó lại kéo theo một hậu quả là loại bỏ các chất sừng, bào mòn da và khiến da yếu đi.

7. Da dễ nhăn nheo hơn

Khi bạn thường xuyên make-up, sự tác động của các hóa chất trong thành phần các loại mỹ phẩm sẽ làm cho da bị kéo căng, giảm độ đàn hồi, dễ bị chảy xệ và dẫn đến các nếp nhăn.

Để chăm sóc làn da bạn khỏe mạnh, "giải cứu" da bạn sau những ngày trang điểm nhiều thì bạn nên thực hiện đầy đủ các bước sau.

1. Tẩy trang

Sau khi make up, bạn cần tẩy trang một cách kỹ lưỡng và đúng cách. Đây là việc rất quan trọng để chăm sóc da với những ai thường xuyên trang điểm. Bạn có thể không dưỡng da như thường ngày trước khi đi ngủ nhưng đừng bao giờ đi ngủ khi mặt còn nguyên lớp phấn. Hậu quả của sự lười nhác thường rất khó lường nên đừng bao giờ bỏ qua bước tẩy trang. Ngoài ra, việc không tẩy trang còn là nguyên nhân chính của việc nổi mụn, để lại những vết thâm hay làn da cằn cỗi, sần sùi do quá trình lão hóa bị thúc đẩy nhanh hơn.

Nếu bạn là người yêu thích make up đậm đôi mắt thì nhất định phải dùng tẩy trang riêng cho mắt và môi. Vùng da mắt rất mỏng và nhạy cảm nên cần phải chăm sóc kỹ lưỡng nhất.

2. Rửa mặt

Khuôn mặt trang điểm nhất định phải rạch ròi 2 bước: Tẩy trang và rửa mặt. Rửa mặt theo đúng quy trình:

- Dùng nước ấm vỗ nhẹ lên mặt để làm nở lỗ chân lông; dùng sữa rửa mặt chuyên dụng cho từng loại da, cho một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay; tạo bọt, thoa tập trung 5 điểm: Trán, 2 má, cằm, sống mũi.

- Dùng ngón tay giữa và áp út tản đều bọt rửa mặt theo chiều từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong; mát-xa đều mặt.

- Rửa lại với nước ấm sau khoảng 1 phút, sau đó là nước lạnh.

Mỗi ngày bạn có thể rửa mặt 2 lần và lưu ý không nhiều hơn 3 lần 1 ngày.

3. Xịt khoáng

Sau khi da đã sạch sẽ, bạn dùng xịt khoáng để cân bằng độ ẩm cho da, làm dịu da, hạn chế các tác hại của mỹ phẩm và giúp da săn chắc hơn. Trên thị trường có rất nhiều dòng xịt khoáng chiết xuất từ thiên nhiên mang lại cảm giác thoải mái, sảng khoái mà không gây kích ứng cho da, điển hình là xịt khoáng của Vichy, La Roche-Posay, Bioderma, Innisfree, Avene…

4. Sử dụng kem chống nắng

Ngoài việc làm sạch da thì điều quan trọng nữa là phải sử dụng kem chống nắng, dù trời nắng hay trời mưa, dù bạn hoạt động ngoài trời hay trong nhà. Ánh nắng mặt trời có thể gây ra những tổn thương rất lớn cho làn da. Việc dùng kem chống nắng hằng ngày giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Các chuyên gia da liễu khuyên nên dùng kem chống nắng hằng ngày ngay cả khi phải trang điểm.

5. Skincare

Để có một làn da khỏe mạnh bạn nên tập skincare. Các bước cơ bản của skincare đi theo chu trình: Tẩy trang, sữa rửa mặt, toner (nước hoa hồng cân bằng độ pH cho da), serum dưỡng da, kem khóa ẩm. Ngoài ra, bạn cũng nên chăm chỉ đắp mặt nạ thường xuyên 3 lần/tuần và đều đặn tẩy da chết 1-2 lần/tuần.

6. Đắp mặt nạ

Mặt nạ dưỡng da sẽ là cách nhanh và hiệu quả nhất để bổ sung dưỡng chất cho da. Có 3 loại mặt nạ dành cho những vấn đề về da khác nhau mà bạn có thể áp dụng đây:

Da thiếu nước hoặc da mụn: Gel lô hội có chứa hơn 90% là nước, có thể được sử dụng như mặt nạ ngủ thay cho kem dưỡng ban đêm, giúp giảm kích ứng, làm mát và cấp nước nhanh chóng cho da. Mách nhỏ: hãy để gel lô hội trong ngăn mát tủ lạnh trước khi sử dụng, khi bôi lên da sẽ thấy cực kì sảng khoái đấy.

Da khô và không mụn: Các loại mặt nạ dạng kem thường có khả năng dưỡng ẩm, phục hồi cho da khô tốt hơn mặt nạ dạng gel hay mặt nạ giấy. Nên chọn các loại mặt nạ dưỡng ẩm phục hồi da có chứa vitamin A, E, dầu olive, có thể sử dụng như mặt nạ ngủ, giúp phục hồi màng lipid cho da qua đêm. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng dầu dưỡng da như Squalane, Argan hay Marula oil một mình hoặc hòa chung với kem dưỡng để nuôi dưỡng làn da.

Da dầu, tắc lỗ chân lông: Hãy tìm đến loại mặt nạ đất sét để có thể hút đi dầu thừa, bụi bẩn trên da và lỗ chân lông, giúp làm sạch lỗ chân lông, giảm dầu và mụn. Để tối ưu hóa tác dụng của mặt nạ đất sét, bạn nên bôi mặt nạ lên da ẩm, và chỉ để trên da đến khi đất sét hơi sệt lại. Không nên để đến khi đất sét khô cứng sẽ khiến da bị khô, mất nước, sau đó dầu lại tiết ra nhiều hơn đấy nhé. Bạn cũng nên cẩn thận rửa sạch đất sét với nước, đảm bảo an toàn cho da.

8. Tránh mỹ phẩm có thành phần dầu khoáng

Trong rất nhiều loại mỹ phẩm có chứa thành phần mineral oil (thường được ghi trên bao bì là paraffinum liquidum). Đây là "thủ phạm" khiến da bị nổi mụn li ti hoặc gây khô da. Ngoài ra, các mỹ phẩm chứa mùi hương nhân tạo hay lanolins cũng khá rủi ro vì khiến da bị thiếu nước nặng nề. Chính vì vậy, nếu bạn là một cô nàng tiệc tùng đích thực, nhớ kiểm tra kỹ càng thành phần này trước khi chọn mua mỹ phẩm bởi bạn sẽ phải dùng với tần suất không hề nhỏ. Tốt nhất, hãy ưa tiên những loại mỹ phẩm có thành phần hữu cơ lành tính, chiết xuất từ thiên nhiên để đảm bảo.

9. Uống nước ép đẹp da

Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt được xem là một trong những loại thức uống làm đẹp da tốt nhất. Vitamin A có trong cà rốt giúp cải thiện tình trạng mụn trứng cá, chống lại sắc tố và màu da không đều. Đồng thời, cà rốt còn góp phần cải thiện lượng collagen trong da, từ đó duy trì độ đàn hồi, ngăn xuất hiện nếp nhăn và tình trạng da bị chảy xệ.

Kali có trong nước ép cà rốt giúp hạn chế tình trạng da khô sần, nhờ tăng cường quá trình hydrat hóa trong cơ thể để giữ cho da luôn ẩm và mịn màng hơn.

Ngoài ra, cà rốt còn có tác dụng làm mờ các vết sẹo thâm do mụn, mang lại làn da hồng hào và tươi sáng.

Nước ép cà chua

Nước ép cà chua là thức uống làm đẹp da quen thuộc, bởi chứa nhiều chất chống oxy hóa với nồng độ cao, giúp làm giảm các dấu hiệu lão hóa sớm và làm cho làn da của bạn trông tươi tắn, trẻ trung hơn.

Uống một ly nước ép cà chua mỗi ngày sẽ giúp thu nhỏ các lỗ chân lông trên khuôn mặt, loại bỏ rám nắng và giảm bã nhờn. Đặc biệt, đây là sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn sở hữu một làn da sáng mịn.

Nước ép rau chân vịt (rau bina)

Nước ép rau lá xanh có thể không ngon nhưng lại vô cùng có lợi cho làn da của bạn. Trong đó, nước ép rau bina rất giàu sắt và vitamin K, những chất cần thiết để có được một làn da hoàn hảo.

Loại rau xanh này cũng chứa các vitamin C, E và mangan là các chất chống oxy hóa, bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của các gốc tự do./.

