Chăm sóc da mặt bằng trái cây tự nhiên tại nhà

Trong bếp của gia đình bạn có thể đang tích trữ một số thành phần thiết yếu cho công thức chăm sóc da hiệu quả. Trong trái cây có nhiều loại vitamin và khoáng chất bổ dưỡng. Vitamin C có trong chanh và cam, vitamin E và A trong bơ, canxi và kali trong chuối… có thể giúp da mặt bạn mịn màng, tươi sáng hơn.

Trái cây là một nguyên liệu dùng làm mặt nạ được rất nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng. (Nguồn: Theo Vietnamnet.vn)

Bởi vậy, các chuyên gia chăm sóc da đã đưa ra một số ý tưởng làm mặt nạ đắp mặt đơn giản cho nhiều loại da khác nhau.

Dành cho da dầu: Mặt nạ chanh và lòng trắng trứng, dâu tây và mật ong

Khi được hỏi da nhờn nên đắp mặt nạ gì thì câu trả lời đầu tiên là mặt nạ từ quả chanh. Trong chanh có axit tự nhiên giúp loại bỏ dầu thừa, làm sạch da và giúp làn da trở nên sáng mịn hơn. Lòng trắng trứng giàu protein và các dưỡng chất, giúp giảm nếp nhăn, liên kết các mô phát triển. Kết hợp chanh và lòng trắng trứng tạo thành mặt nạ làm sáng da, se lỗ chân lông, loại bỏ tình trạng dầu thừa và dưỡng da hiệu quả.

Dâu tây chứa nhiều vitamin C, B, B6, axit folic, đặc biệt là omega-3, có khả năng lớn trong việc tăng cường kích thích sản sinh collagen, cho da luôn căng mịn và hồng hào. Bên cạnh đó, dưỡng chất trong dâu tây còn ngăn ngừa những vi khuẩn gây hại cho da, kháng viêm và kháng khuẩn tuyệt vời. Dâu tây kết hợp với mật ong có tác dụng cân bằng lượng dầu trên da, cung cấp độ ẩm và dưỡng trắng da hiệu quả.

Dành cho da dễ bị mụn: Chuối

Chuối là một siêu thực phẩm giàu độ ẩm và chất chống oxy hóa giúp làn da mềm mại, dẻo dai và tươi sáng, đồng thời chống lại nếp nhăn, kiểm soát sản xuất bã nhờn và mụn trứng cá.

Nếu bị mụn trứng cá nhẹ đến trung bình, bạn có thể bổ sung loại mặt nạ này vào thói quen dưỡng da. Chuối chứa nhiều vitamin A, giúp lỗ chân lông luôn sạch sẽ. Bột nghệ loại bỏ vi khuẩn gây mụn trứng cá, baking soda sẽ hấp thụ lượng dầu dư thừa trên da.

Dành cho da khô: Quả bơ, dưa leo

Quả bơ là một siêu thực phẩm chứa đầy đủ các loại chất dinh dưỡng tốt. Nó chứa vitamin A, B, C, E, các khoáng chất như kali, phốt pho, canxi và chất béo không bão hòa đơn lành mạnh như axit oleic, linoleic. Một hợp chất chống oxy hóa là Glutathione trong quả bơ làm giảm sắc tố melanin (sắc tố tạo màu da) làm trắng và sáng da. Bạn có thể sử dụng quả bơ một mình hoặc với các nguyên liệu tự nhiên khác để đắp mặt nạ để làm trắng và sáng da.

Dưa leo cung cấp vitamin C và axit caffeic chống viêm, và khi thoa lên mặt, những chất dinh dưỡng này có thể mang lại hiệu quả tích cực cho việc trẻ hóa làn da của bạn. Dưa leo có 96% nước, làm cho nó bổ sung dưỡng ẩm cho các phương pháp điều trị da tự làm cũng như an toàn cho da nhạy cảm do không chứa các thành phần có khả năng gây kích ứng.

Đối với da xỉn màu: Đu đủ

Các enzym trong đu đủ là chất tẩy tế bào chết tự nhiên, vì vậy chúng sẽ làm bong tróc các tế bào da chết. Trong khi đó, mật ong và lòng trắng trứng kết dính thành phần trong mặt nạ với nhau

Dành cho da nhạy cảm: Sữa chua

Đối với những loại da nhạy cảm hay bị mẩn đỏ, sữa chua là nguyên liệu tối ưu để đắp mặt nạ. Sữa chua rất giàu probiotic và protein làm dịu da. Flavanol trong bột ca cao làm dịu kích ứng, mật ong làm săn chắc da.

Tác giả: Thanh Vân (T/H)

Nguồn tin: sao.baophapluat.vn