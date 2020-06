Chậm bồi thường thủy điện Hủa Na: Kiên quyết bảo vệ lợi ích cho dân

Khu tái định cư dự án thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong- tỉnh Nghệ An). Ảnh: Quang Đại

Ngày 18.6, thông tin tới phóng viên, bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan vụ việc báo chí phản ánh về bế tắc trong phương án đối trừ đất cho dân tái định cư dự án Thủy điện Hủa Na, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đang làm việc tại huyện Quế Phong.

Bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang Đại

“Chúng tôi có mời hai luật sư tham gia đoàn giám sát để bảo đảm tính khách quan, đúng pháp luật. Tất cả phải dựa vào căn cứ pháp lý” – bà Võ Thị Minh Sinh cho biết.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An nói: “Quan điểm của chúng tôi là xử lý sự việc đúng quy định của pháp luật, khách quan, thận trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp. Nếu có căn cứ pháp luật mà có lợi cho dân thì kiên quyết tham mưu, bảo vệ”.

Như Lao Động đã thông tin, việc trả tiền chênh lệch do đối trừ đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong, Nghệ An) đang bế tắc do có sự thay đổi phương án từ chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na.

Ban đầu, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na đề xuất và thống nhất phương án đối trừ chi tiết từng loại đất (đất trồng lúa đối trừ đất trồng lúa; đất trồng rừng đối trừ đất trồng rừng…).

Căn cứ quy định của pháp luật, văn bản của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na và ý kiến của Sở TNMT, huyện Quế Phong đã lập phương án đối trừ đất. Thực tế đã chi trả được 4,582 tỉ đồng cho 58 hộ.

Tuy nhiên sau đó, Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đã có văn bản đề xuất phương án tính toán đối trừ giữa tổng giá trị đất nông nghiệp tại nơi đi so với tổng giá trị đất nông nghiệp tại nơi đến. Nghĩa là loại đất nông nghiệp này có thể đối trừ cho loại đất nông nghiệp khác.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na dừng việc chuyển tiền cho UBND huyện Quế Phong để chi trả cho dân.

Tại văn bản số 5065 ngày 11.9.2019 của Sở TNMT Nghệ An do ông Phó Giám đốc Thái Văn Nông ký, gửi UBND tỉnh, nêu: “Quan điểm xử lý của Sở TNMT nghiêng về phương án 1” (phương án của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na).

UBND huyện Quế Phong cho rằng, nếu áp dụng phương án nói trên, vừa không đúng luật đất đai, không đúng thực tế, vừa gây thiệt thòi cho quyền lợi của 481 hộ dân với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Bởi vì, mặc dù đều thuộc nhóm đất nông nghiệp, nhưng Luật Đất đai phân ra nhiều loại khác nhau về mục đích sử dụng đã được thể hiện ở tên gọi (đất trồng lúa, đất làm muối, nuôi trồng thủy sản, đất rừng phòng hộ…) và ký hiệu trên bản đồ, không thể lấy đất này bù trừ, thay thế cho đất loại khác.

Đến nay sự việc vẫn đang bế tắc, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu làm văn bản xin ý kiến Chính phủ.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động