Cha mẹ Diễm My - cô gái từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" đại náo - xuất hiện trên sóng livestream, khẩn khoản nhờ bà Phương Hằng tìm giúp con gái

Trước đó ngày 9/9/2019, Công an xã Hoà Khánh Tây (Đức Hoà, Long An) có nhận đơn yêu cầu giải quyết của bà Đoàn Thị Tuyết Mai (SN 1972, quận Bình Tân, TP.HCM) về việc em Võ Thị Diễm My (SN 1999, con ruột bà Mai) bỏ nhà đi đâu không rõ vào ngày 7/9 sau khi quen biết với Lê Thanh Huyền Trân (SN 2002, xã Hòa Khánh Tây) qua mạng xã hội. Sau đó, qua tự tìm hiểu, gia đình biết em Diễm My đã đến nhà (tự gọi là Tịnh thất Bồng Lai) tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do bà Cao Thị Cúc (SN 1960) làm chủ. Đến ngày 25/9, Công an xã Hòa Khánh Tây tiến hành kiểm tra tạm trú - lưu trú tại "Tịnh thất" này thì có 9 người đang cư trú đúng theo sổ hộ khẩu do Công an xã Hòa Khánh Tây cấp ngày 16/5/2018, nhưng không phát hiện em Diễm My tạm trú tại đây. Ngoài ra có 1 trường hợp chưa đăng ký tạm trú tại "Tịnh thất" là Lê Minh Quân (SN 2005, quận Tân Phú, TP.HCM) nên bị nhắc nhở. Sau đó đến ngày 5/10, Công an xã Hòa Khánh Tây tiếp tục nhận Đơn trình báo và đề nghị giúp đỡ của ông Võ Văn Thắng (SN 1973, cha ruột của em Diễm My, quận Bình Tân, TP.HCM) với nội dung như trên. Công an xã tiếp tục nắm tình hình nhưng không phát hiện Diễm My có mặt tại "Tịnh thất". Đến ngày 21/10, tu sĩ Lê Tùng Vân (SN 1931, sống tại "Tịnh thất") đã gọi điện thoại cho ông Thắng nói sẽ cho gặp cháu Diễm My nhưng không được đưa con gái về. Tuy nhiên, ngày hôm sau ông Thắng có đến "Tịnh thất" và trực tiếp gặp được Diễm My bên trong nhà. Ông Thắng có kêu con gái về nhưng Diễm My đi vào phòng và bỏ trốn ra khỏi "Tịnh thất". Không khuyên được con nên sau đó ông Thắng ra về. Sau đó đến khoảng 15h20 ngày 24/10 vợ chồng ông Thắng cùng 8 người thân và 5 người hàng xóm đến "Tịnh thất" lục soát tìm Diễm My nhưng không gặp. Tại đây giữa gia đình và những người trong "Tịnh thất" có xảy ra xô xát lẫn nhau dẫn đến tu sĩ Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998, sống tại đây) bị 1 vết thương dài khoảng 5cm ở gò má phải trên mặt. Sau khi sự việc xảy xa, bà Cúc (chủ "Tịnh thất") đến Công an trình báo bị mất tài sản khi gia đình của Diễm My đến đây lục soát. Bà Cúc trình báo tại phòng ở của tu sĩ Lê Tùng Vân, trong tủ sắt bị mất tài sản là 200.000.000 đồng; tại phòng ở của tu sĩ Lê Thanh Hoàn Nguyên bị mất là 25.000.000 đồng; tại sảnh nhà bị mất một cục đá Thạch Anh nặng 7kg. Sau vụ việc, Công an huyện đã làm việc với vợ chồng ông Thắng và vợ chồng ông Thắng khai nhận có cùng với những người thân trong gia đình vào "Tịnh thất" lục soát và có xảy ra xô xát lẫn nhau với những người tại đây. Theo báo Thanh niên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy số đồ đạc bên trong do nhóm người đập phá không đủ định lượng (từ 2 triệu đồng trở lên) để khởi tố hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Còn việc mất trộm tiền và viên đá vẫn còn đang chứng minh. Nguồn tin từ Công an H. Đức Hòa cho biết qua trích xuất camera và nhiều đoạn clip người dân chuyển giao đã chứng minh được người phụ nữ cầm miếng gạch ném thẳng vào mặt "thầy" Nhị Nguyên. Hình ảnh một số cá nhân đi theo ông Thắng vào phòng lục soát tìm Diễm My cũng nhận diện khá rõ, còn việc họ đi theo hỗ trợ hay làm gì khác cần phải xác minh thêm. Sau vụ việc, đến chiều 4/11, vợ chồng bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng đã đến gặp "thầy" nói lời xin lỗi; đồng thời hứa không "đại náo" "Tịnh thất Bồng Lai" lần nữa.