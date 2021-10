Cha cùng con gái chạy xe về quê, hũ tro cốt để trên giỏ khiến mọi người rơi nước mắt: Gia đình đi 3 nay về còn 2

Mới đây, hay tin TP. Hồ Chí Minh, Binh Dương nới lỏng giãn cách, dòng người tha phương ở cả 3 miền đã có cuộc thiên di gây chú ý nhất từ trước đến nay. Mỗi người mang hành trang và phương tiện khác nhau nhưng đều cùng một mục đích duy nhất là sớm an trú bình yên nơi quê nhà.

Hình ảnh người dân về quê vào sáng 4/10.

Chuyến này về không biết còn trở lại? dù chặng đường dài nhưng nhiều người cố mang về quê tất thảy những "gia tài" còn sót lại. Người đèo chiếc tủ lạnh, người dằn nồi cơm vào balo. Đáng chú ý, "hành trang đặc biệt" của hai cha con trong clip dưới đây đã khiến nhiều người thắt lòng. Đó là hũ tro cốt của người vợ quá cố.

Đoạn clip ngắn ngủi nhưng đong đầy những cảm xúc, suy ngẫm đã được một người cùng xóm trọ của nhân vật quay lại. Cũng như bao người, sau nhiều tháng ròng đã kiệt quệ về kinh tế không thể trụ lại, người đàn ông này đã quyết định cùng con nhỏ đi xe máy về quê.

Sau khi chuẩn bị tất thảy đồ đạc xong xuôi, hũ tro cốt của người vợ được anh đặt trên giỏ xe máy, cẩn thận gắn băng keo xung quanh để đảm bảo cho chuyến hành trình dài. Nhiều thanh niên cùng nơi trọ cũng đã đến hỗ trợ hai cha con.

Hai cha con về quê chở theo hũ tro cốt của người vợ trên giỏ xe máy

Hình ảnh bé gái ngồi trước trên xe máy ngơ ngác nhìn ba cùng các chú chuẩn bị nốt hành trang lên đường khiến người xem không kìm được nước mắt. Thương cảnh gà trống nuôi con, những người khác chỉ biết thẫn thờ nhìn theo.

Theo chia sẻ của chủ đoạn clip, người đàn ông này là anh Hữu (SN 1983, An Giang). Do hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng anh Hữu cùng con gái nhỏ dắt díu nhau lên Bình Dương làm ăn. Vợ làm công nhân, chồng làm phụ hồ để trang trải cuộc sống hằng ngày.

Chẳng may, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của người vợ tào khang. Anh Hữu cùng con nhỏ cố gắng ở lại phòng trọ đã 4 tháng nay. Ngày lên thành phố, hai vợ chồng động viên nhau cố gắng làm lụng cuối năm nay có tiền sắm sửa cho con gái có cái Tết đủ đầy. Ấy thế mà giờ đây, chỉ còn anh và con gái trở về trong cảnh tang thương.

