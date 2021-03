Cha bấn loạn nhìn con trai bị xe tải cán chết trên đường đi học về

Sáng 5/3, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại ngã tư cầu vượt Dầu Giây.



Thông tin ban đầu, vào tối 4/3, chiếc xe tải chở rau Đà Lạt mang BKS 49C-231.99 chạy trên QL 20 theo hướng ra ngã tư cầu vượt Dầu Giây. Khi vừa đến khu vực ngã tư thì chiếc xe tải bất ngờ vượt qua, cắt đầu xe máy mang BKS 60B7-569.53 do người đàn ông điều khiển chở theo con trai 12 tuổi, dẫn đến va chạm.



Cú va chạm khiến chiếc xe máy đổ xuống đường, bé trai ngồi sau không may bị bánh xe tải chèn qua người tử vong tại chỗ, người cha đi cùng chỉ bị xây xát nhẹ.





Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến bé trai 12 tuổi chết thảm

Chứng kiến con trai bị bánh xe cán qua người, người cha bấn loạn ôm con chạy đến Bệnh viện Dầu Giây cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



Bước đầu xác định bé trái tử vong tên D.S.D. (sinh năm 2009). D. đang được cha chở từ trường học về nhà thì không may gặp nạn. Đến khuya 4/3, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm, di dời các phương tiện trong vụ tai nạn.



Khu vực ngã tư cầu vượt Dầu Giây trong nhiều năm nay đã trở thành một điểm đen về tai nạn giao thông. Công trình cầu vượt Dầu Giây đến nay vẫn thi công chậm chạp và trở thành một trong những nguyên dân dẫn đến nhiều vụ tai nạn xảy ra tại đây.





Tác giả: Khoa Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí