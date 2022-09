Cầu thủ tung cú đá "man rợ" đạp thẳng vào ngực đối thủ

Your browser does not support the video tag.

Tình huống bạo lực này diễn ra trong trận đấu giữa Saladero FC và Sud America, tại khuôn khổ Giải bóng đá Saltena League ở Uruguay.

Cụ thể, trong một tình huống tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân, cầu thủ Gonzalo Trindade bên phía Saladero FC đã tung ra cú đá đạp thẳng vào ngực của cầu thủ Matías Sabarros.

Dính cú đá thô bạo, Matías Sabarros nằm gục trên sân. Sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc, cầu thủ này đã được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng. Trong khi đó, Gonzalo Trindade bị trọng tài phạt thẻ đỏ và phải rời sân.

Được biết, tình trạng của Matías Sabarros đang rất yếu. Theo các bác sĩ, Matías Sabarros bị gãy một số xương sườn và một quả thận bị tổn thương đến mức có khả năng phải cắt bỏ.

Sau pha phạm lỗi ác ý, Gonzalo Trindade đã bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội. Một số người còn kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Uruguay phải treo giò vĩnh viễn đối với cầu thủ này.

