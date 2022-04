Cặp đôi trai xinh gái đẹp nghi say xỉn "hút bụi" nhau ngấu nghiến giữa đường phố, dân mạng nóng mắt: "Chỗ công cộng hay nhà nghỉ vậy?"

Your browser does not support the video tag.

Cặp đôi hôn nhau phản cảm trên phố Tạ Hiện

Một đoạn clip mới đây được chia sẻ rộng rãi trên MXH ghi lại cảnh 1 đôi nam nữ thản nhiên “hút bụi" ngay giữa chốn đông người, được biết sự việc trên xảy ra tại ngõ Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều đáng nói ở đây là địa điểm đang được rất đông người đến tụ tập, phần lớn là những bạn trẻ hẹn nhau đi chơi, và đứng cách cặp đôi thậm chí….chưa đến 1m.

Bỏ qua mọi ánh nhìn của mọi người, cặp đôi vẫn bình thản "hút bụi" nhau giữa phố như chốn không người.

Đoạn clip dài 22s cho thấy một cô gái ngồi bệt xuống mặt đường, cạnh bên là chàng trai ngồi quỳ một bên chân, một tay giữ một bên vai người bạn gái rồi cả hai trao nhau những nụ hôn thắm thiết. Thi thoảng 2 người tách ra vài giây rồi lại "môi kề môi".

Có vẻ như cô gái đang trong tình trạng say rượu, gương mặt cô ngơ ngác, người lắc lư và lâu lâu ghé vào tai chàng trai nói thì thầm điều gì trông có vẻ khó hiểu.

Thi thoảng cô gái lại ghé vào tai chàng trai như nói điều gì đó rất thì thầm.

Ngay khi đoạn clip vừa được đăng tải trên MXH đã nhận về hàng loạt cảm xúc phẫn nộ và vô vàn bình luận chỉ trích cặp đôi này:

- Trách bạn nữ thì cũng nghĩ lại bạn nam, không biết bảo vệ bạn nữ đi cùng , và cho chính mình . Mai dậy lại là 1 ngày mới ".

- "Bà già chồng hi vọng cô sẽ ko thấy cảnh con dâu tương lai như này".

- "Ngượng thay cho đôi bạn trẻ. Chắc đứt luôn dây thần kinh xấu hổ".

Cuối cùng cô gái được chàng trai cõng về

Vẫn biết rằng nhu cầu thể hiện tình cảm thì ai cũng cần có. Nhưng giữa những nơi công cộng như thế này thì các bạn trẻ cũng nên biết cách tiết chế để không trở nên lố bịch trong mắt người khác.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc