Cảnh sát kiểm tra từng CĐV Hải Phòng vào sân Vinh

Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng ngoài sân Vinh chiều 23-7 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau sự cố cố động viên Hải Phòng có hành động nhổ nước bọt vào trọng tài Hồ Ngọc Hà trong trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định tại vòng 8 V.League 2022, Ban tổ chức sân Vinh lên kế hoạch thắt chặt an ninh tại trận đấu giữa SLNA - Hải Phòng vào chiều nay 23-7.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 17h30, hơn 300 cổ động viên Hải Phòng có mặt ở sân Vinh. Họ được bố trí vào cửa A5. Lúc này, các cán bộ chiến sĩ an ninh trật tự, cảnh sát cơ động sắp xếp kiểm tra tư trang của từng cổ động viên vào sân.

Trung tá Nguyễn Hàm Thắng - phó Trưởng Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết công an thành phố điều động 150 - 170 người cho các vị trí trong, ngoài sân, các điểm chốt giao thông tại các cửa ngõ vào sân, an ninh trên khán đài. Đặc biệt là khu vực của CĐV Hải Phòng.

"Lực lượng an ninh sẽ huy động cả nam và nữ để kiểm soát chặt chẽ từng người, dụng cụ cổ vũ và đồ thiết yếu khi vào cổng theo kế hoạch đảm bảo an toàn của Công an tỉnh Nghệ An phê duyệt", trung tá Thắng nói.

Theo trung tá Thắng, sau khi kết thúc trận đấu, căn cứ vào kết quả Ban tổ chức sẽ mở cửa trong thời gian phù hợp để cổ động viên Hải Phòng rời khỏi sân và lên xe, khi đoàn xe rời khỏi sân lực lượng CSGT tiếp tục dùng xe mô tô dẫn đoàn xe rời khỏi thành phố.

An ninh thắt chặt trước trận đấu giữa SLNA - Hải Phòng - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Trần Văn Bình - 52 tuổi, một cổ động viên Hải Phòng - cho hay hai vợ chồng ông từ TP Hải Phòng vào TP Vinh từ ngày hôm qua để đến sân Vinh cổ vũ cho đội nhà.

"Tôi thấy sân Vinh được sửa chữa, đẹp hơn so với trước. Dù sự cố từ vòng trước chỉ là cá nhân nhưng chúng tôi cũng rất buồn nhưng không vì đó mà mất đi tinh thần cổ vũ cho đội bóng đất Cảng", ông Bình bộc bạch.

Trước đó, CLB SLNA đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam về việc triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu chiều 23-7 trên sân Vinh.

Hình ảnh CĐV Hải Phòng tới sân Vinh chiều 23-7 do Tuổi Trẻ Online ghi lại:

CĐV Hải Phòng mang trống tới sân Vinh cổ động cho đội nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Lực lượng cảnh sát đề nghị cổ động viên không mang pháo sáng vào sân Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Ban tổ chức bố trí cổng A5 dành riêng cho khán đài cổ động viênn Hải Phòng - Ảnh: DOÃN HÒA

Lực lượng an ninh kiểm tra từng cổ động viên Hải Phòng vào sân Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Trung tá Nguyễn Hàm Thắng - phó Trưởng Công an TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Người hâm mộ Hải Phòng vượt hơn 300 km tới sân Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau khi kết thúc trận đấu, căn cứ vào kết quả Ban tổ chức sẽ mở cửa trong thời gian phù hợp để cổ động viên Hải Phòng rời khỏi sân và lên xe, khi đoàn xe rời khỏi sân lực lượng CSGT tiếp tục dùng xe mô tô dẫn đoàn xe rời khỏi thành phố - Ảnh: DOÃN HÒA

