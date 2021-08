Cảnh sát giao thông giúp người tham gia giao thông thay lốp xe trong đêm

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 20 phút, ngày 05/8/2021, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn, khi tới ngã tư giao nhau giữa đường Hùng Vương và đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an thị xã Thái Hoà gồm các đồng chí: Thiếu tá Đinh Vũ Diệu và Trung úy Vi Minh Tân phát hiện chiếc xe ô tô con do chị Đặng Thị Điệp, sinh năm 1987, trú tại xóm Cuông, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn điều khiển bị thủng lốp bánh xe trước. Vì đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy nên chị Điệp rất lo lắng không biết phải xử lý như thế nào. Ngay lập tức Tổ công tác đã trấn an chị Điệp, đồng thời cùng với người đi đường giúp chị thay lốp sơ cua.

Cảnh sát giao thông Công an thị xã Thái Hoà cùng người dân giúp chị Điệp thay bánh xe mới

Việc giúp đỡ người dân hay các phương tiện lưu thông trên đường gặp sự cố không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp của tinh thần tương thân, tương ái và phẩm chất của người chiến sỹ Công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn