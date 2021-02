Cảnh sát giao thông 'giơ chân' khiến người đi xe máy té ngã

Your browser does not support the video tag.

Video do camera hành trình của xe con ghi lại vụ việc - Video: MXH

Ngày 4-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đang chỉ đạo đội CSGT Bến Thành báo cáo vụ việc một đoạn video ghi cảnh chiến sĩ CSGT 'giơ chân' chạm vào xe máy khiến người đi đường té ngã.

Nơi xảy ra vụ việc trên đường Võ Văn Kiệt - Ảnh: M.H.

Theo thông tin từ người đăng tải video, vụ việc xảy ra vào lúc 19h32 ngày 3-2 trên đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM (đoạn gần giao lộ Võ Văn Kiệt - Hàm Nghi).

Theo hình ảnh video ghi lại, vào thời điểm trên, người mặc sắc phục CSGT ra hiệu lệnh dừng xe máy đang di chuyển. Tuy nhiên, người đi xe máy đánh lái lách qua chiến sĩ CSGT. Lúc này, CSGT đã 'giơ chân' chạm vào xe máy khiến chiếc xe cùng người cầm lái ngã xuống đường.

Video ghi lại vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều ý kiến bình luận từ người xem.

Theo tìm hiểu, vị trí nơi xảy ra vụ việc trên tuyến đường Võ Văn Kiệt do đội CSGT Bến Thành đảm trách.

