Cảnh sát bắt kẻ trốn truy nã khi tìm người liên quan ca mắc Covid-19

Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đang tạm giữ Phạm Thế Thỉnh (69 tuổi, ở phường Hoàng Tân, TP Chí Linh) theo lệnh truy nã ban hành 16 năm trước về tội Trộm cắp tài sản.

Phạm Thế Thỉnh. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 22/2, trong khi truy vết công dân liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2, Công an Chí Linh phát hiện Thỉnh tại địa phương nên bắt giữ.

Người này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An (nay là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) khởi tố, ra quyết định truy nã từ ngày 24/1/2005 về tội Trộm cắp tài sản.

Công an TP Chí Linh đã đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với Thỉnh. Đến ngày 23/2, Thỉnh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Công an TP Chí Linh quyết định tạm giữ Thỉnh chờ Công an TP Thuận An đến nhận bàn giao.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zingnews.vn