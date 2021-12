Cảnh bố chở con nhỏ trên đường khiến tất cả thất kinh, vội tránh xa: Không thể ngờ!

Mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông liều lĩnh chở con nhỏ đi trên đường bằng xe máy. Em bé đứng chênh vênh ở yên sau, không đội mũ bảo hiểm, vừa ôm cổ bố vừa ngoái ra sau nhìn. Nhiều người tham gia giao thông cùng thời điểm không thể hiểu vì sao ông bố lại quá chủ quan như vậy. Chỉ một tác động nhỏ từ bên ngoài cũng sẽ đặt đứa trẻ vào tình huống nguy nan. Chính vì lẽ đó mà nhiều người chủ động điều khiển phương tiện tránh xa 2 bố con.

Ông bố chở con không đội mũ bảo hiểm.

Sau khi xem clip, đa số ý kiến đều lên tiếng chỉ trích sự cẩu thả và chủ quan của người bố.

- Nguy hiểm quá, bố mà chẹt vào chướng ngại vật trên đường thì con ngã luôn.

- Chịu luôn, sao lại để con thế này nhỉ? Nhìn thôi đã run hết cả chân.

- Mình không bao giờ cho con đứng kiểu vậy, anh này quá liều mạng.

- Phủi phui mồm, nhỡ bị sao thì hối hận cả đời. Tôi mà là vợ thì ông này ăn đủ.

- Nhìn đứa trẻ thất người lớn bất cẩn thật, coi thường tính mạng.

- Chắc nghĩ rằng chỉ chở một đoạn ngắn thôi nên sẽ không sao. Nhưng tai ương ập đến lúc nào không lường được. Tốt nhất nên đề phòng từ đầu để không hối tiếc -

Được biết, đoạn clip được quay ở Tuyên Quang.

