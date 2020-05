Trong tỉnh

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An từ ngày 5/5-10/5 cường độ nắng nóng gia tăng, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao, có nơi 40 độ, vì vậy, ngày 4/5/2020, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An đã có thông báo số 260 cảnh báo cháy rừng các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 10/5: cấp dự báo cháy: cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm- có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng).